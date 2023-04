Fritz!Box-Angebot bei MediaMarkt: So sparst du 40 Euro extra

Bis zum 24. April kommst du bei MediaMarkt im Rahmen der AVM Feiertage besonders günstig an Router der renommierten Marke. Ein Highlight ist dabei die Fritz!Box 7590 AX: Lass dich dabei von dem Preisschild in Höhe von 269,99 Euro nicht trüben, denn mit einem simplen Trick sparst du ganze 40 Euro extra! So gibt’s den Top-Router dann für nur 229 Euro. Wie das geht, erfährst du hier.

Fritz!Box 7590 AX – So kommst du günstig an den Router

Mit der Fritz!Box 7590 AX holst du dir einen starken Router ins Haus, der über Wi-Fi 6 für schnelle Übertragungen mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2.4 GHz) sorgt. Mehrere 4K-Streams, Online-Gaming und Co. sind so kein Problem. Außerdem lässt sich die Fritz!Box als VoIP-Telefonanlage sowie als Basis für sechs Schnurlos-Telefone verwenden. Von Analog-, DECT- bis hin zu IP-Telefonen gibt es hierbei auch einige Komfortfunktionen. Bei den Anschlüssen setzt AVM auf vier Gigabit-LAN-Stecker für schnelles Internet via Kabel, während du die zwei USB 3.0-Slots für Speichermedien verwenden kannst. Die Sicherheit wird dabei über eine voreingestellte Firewall garantiert.

Die Fritz!Box 7590 AX für 229 Euro

Technisch überzeugt die Fritz!Box 7590 AX also auf jeden Fall. Doch wie kommst du jetzt günstig an den Router? Das geht ganz simpel über die sogenannte myMediaMarkt-Mitgliedschaft. Sobald du dich eingeloggt hast, werden dir 40 Euro vom Kaufpreis abgezogen, wodurch du für nur 229 Euro an den Router kommst. Dies ist obendrein der momentan günstigste Preis im Netz.

→ Fritz!Box 7590 AX für 229 Euro (als myMediaMarkt Mitglied)

myMediaMarkt – Das sind deine Vorteile

Doch was ist myMediaMarkt überhaupt? Das Wichtigste vorweg: Eine Anmeldung kostet dich keinen einzigen Cent. Dafür kommst du jedoch in den Genuss zahlreicher Vorteile. Neben tollen extra Rabatten wie bei der Fritz!Box sammelst du etwa bei jedem Kauf Punkte – welche ab einer bestimmten Anzahl gegen MediaMarkt-Coupons eingetauscht werden können. Außerdem profitierst du unter anderem von einem verlängerten Rückgaberecht von 28 Tagen sowie einer Null-Prozent-Finanzierung für bis zu 10 Monate. Alle weiteren Infos zu myMediaMarkt gibt es auf dieser Aktionsseite. Hier kannst du dich auch direkt für die kostenlose Mitgliedschaft anmelden und anschließend 40 Euro beim Kauf der Fritz!Box 7590 AX sparen.