FritzBox 7590 ax: Die beste DSL-FritzBox war noch nie so günstig wie jetzt

Bei MediaMarkt ist die FritzBox 7590 ax am Samstag ins 24-Stunden-Angebot gerutscht und deutlich reduziert. In den beiden verfügbaren Versionen – mit und ohne ISDN – reduziert MediaMarkt den DSL-Router im Tagesangebot auf 239 Euro. Der Preis ist durchaus bemerkenswert, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Neuer Tiefpreis: Günstiger war die FritzBox mit Wi-Fi 6 noch nie

Gab es immer mal kurzzeitige Versuche für 260 oder selten für 250 Euro, sind die 239 Euro bei MediaMarkt ein neuer historischer Tiefpreis für die beste DSL-FritzBox des Berliner Herstellers AVM. Günstiger war der Router online noch nie.

Das Angebot ist seit Samstagmorgen, 9 Uhr, online und endet zur gleichen Zeit am Sonntagmorgen wieder. Der Top-Preis besteht also nur auf Zeit. Am Sonntag wird das Angebot dann abgelöst – laut Vorankündigung auf der Angebote-Seite von einem Braun-Rasierapparat.

FritzBox 7590 ax – das kannst du vom DSL-Router erwarten

Die FritzBox 7590 ax ist der leistungsstärkste DSL-Router des Berliner Herstellers (Alle FritzBoxen im Check). Das wird nicht nur durch die Unterstützung von Wi-Fi 6 unterstrichen. Sie bietet mit 4×4-Antennenarchitektur im lokalen WLAN-Netzwerk die Grundlage für Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Funknetz. Das sorgt für große Kapazität und viele verschiedene wie schnelle Datenströme, die in der Box zusammenlaufen können. Außerdem dient sie als Zentrale für ein Smart-Home-Netzwerk – idealtypisch für den Hersteller mit FritzDect-Hardware. Hier wurde kürzlich sogar ein neues Heizkörperthermostat vorgestellt.

Physisch stehen an ihr außerdem diverse Steckplätze und Slots zur Verfügung: So zum Beispiel zwei USB-3.0-, vier Gigabit-LAN- und ein Gigabit-WAN-Slot. Außerdem sind noch zwei analoge Telefon-Anschlüsse mit dabei und insgesamt dient sie auch als Verteiler für bis zu sechs kabellose Dect-Telefone. Dazu bietet die Versionsnummer 20002929 den angesprochenen S0-Bus für den ISDN-Anschluss. Die ebenfalls angebotene Kennnummer 20002998 bietet den Anschluss nicht.

Die FritzBox selbst ist relativ klein und lässt sich sowohl liegend als auch per Zubehör an der Wand hängend anbringen. Im Lieferumfang stecken neben dem Router selbst noch ein Netzteil, ein 4 Meter langes DSL-Anschlusskabel, ein 1,5 Meter langes LAN-Kabel und ein TAE-Adapter.