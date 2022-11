FritzBox 7590 AX: Am Black Friday nicht reduziert – dafür jetzt umso mehr

Eigentlich erwartet, fehlte ein Angebot am Black Friday. Die FritzBox 7590 war zwar in der ursprünglichen Variante mit WLAN AC (alias WiFi 5) günstiger. Jedoch nicht in der neueren Version mit WiFi 6 (WLAN AX). Jetzt kommt der Schnäppchen-Express in Form der Cyber Monday Deals bei Saturn.

So günstig war die FritzBox 7590 AX noch nie

In der Black Week sank der Preis für die beste DSL-FritzBox auf dem Markt nie deutlich unter die 250-Euro-Marke. Jetzt bietet Saturn sie zum neuen Kracher-Preis an und unterbietet sogar erstmals die 200er-Marke. Für 199 Euro liegt der Router des Berliner Herstellers in den (virtuellen) Regalen.

Auch wenn der Preisverlauf ein paar Zacken nach unten vorzuweisen hat – mal auf 215 Euro, zuletzt im Smart-Lampen-Bundle mal für 222 Euro: So günstig war die FritzBox noch nie, seitdem sie auf dem Markt ist.

Mach eine Kombo draus: Auch Mesh-Repeater im Angebot

Der Preis der FritzBox spricht für sich, aber auch ein gutes Zubehör-Teil ist bei Saturn im Angebot. Es handelt sich um den passenden Mesh-Repeater von AVM, der dein WLAN noch einmal deutlich verbessert. Der FritzRepeater 3000 sinkt von 125 Euro auf jetzt 99 Euro. Das ist ebenfalls Bestpreis. Legst du beide in den Warenkorb, erhältst du für insgesamt knapp unter 300 Euro ein richtig gutes Mesh-WLAN-Paket.

DSL-Router mit WiFi 6: Das steckt drin, das musst du beachten

An der FritzBox 7590 AX stehen diverse Steckplätze und Slots für Kabel-Verbindungen zur Verfügung: So zum Beispiel zwei USB-3.0-, vier Gigabit-LAN- und ein Gigabit-WAN-Slot. Außerdem sind noch zwei analoge Telefon-Anschlüsse mit dabei und insgesamt dient sie auch als Verteiler für bis zu sechs kabellose Dect-Telefone. Es handelt sich um das Modell mit der Kennnummer 20002998, die über keinen ISDN-S0-Bus mehr verfügt. In der Regel kein Malus von Relevanz.

Zum Technischen: Die 7590 AX ist die leistungsstärkste DSL-FritzBox von AVM (alle FritzBoxen im Check). Das wird nicht nur durch die Unterstützung von Wi-Fi 6 unterstrichen. Sie bietet mit 4×4-Antennenarchitektur im lokalen WLAN-Netzwerk die Grundlage für Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Funknetz. Das sorgt für große Kapazität und viele verschiedene wie schnelle Datenströme, die in der Box zusammenlaufen können. Außerdem dient sie als Zentrale für ein Smart-Home-Netzwerk – idealtypisch für den Hersteller mit FritzDect-Hardware – wie der beiliegenden E27-Leuchte.

Die FritzBox selbst ist relativ klein und lässt sich sowohl liegend als auch per Zubehör an der Wand hängend anbringen. Im Lieferumfang stecken neben dem Router selbst noch ein Netzteil, ein vier Meter langes DSL-Anschlusskabel, ein 1,5 Meter langes LAN-Kabel und ein TAE-Adapter.

Das Angebot ist Teil der Saturn Cyber Week Deals. Die starten ab sofort, dauern natürlich den Montag über an und enden am 4. Dezember – also erst Ende der Woche. Die FritzBox unterliegt allerdings einer latenten Ausverkauf-Gefahr. Möglich, dass sie schon am Montag vergriffen ist. Mit dabei sind ansonsten verlängerte Black-Friday-Angebote und auch viele neue Schnäppchen.