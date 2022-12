Bonus-Aktion: So können alle freenet-Kunden im Dezember profitieren

Online-Adventskalender, wie den von inside digital, gibt es viele. Auch beim Mobilfunk-Anbieter freenet. Hier können alle, die einen Vertrag beim Anbieter haben, im Dezember Preise im Gesamtwert von 15.000 Euro gewinnen.

Nachhaltigkeit ist Trumpf

Beim freenet-Adventskalender für Kunden ist die Herkunft der Gewinne eine nähere Beschreibung wert. Es handelt sich ausnahmslos um wiederaufbereitete Ware, im Fachjargon „refurbished“ beziehungsweise „generalüberholte“ Technik.

Dabei steht die Funktionstüchtigkeit über allem und der Hintergedanke ist, so auf ressourcensparende Wege des Technikkaufs aufmerksam zu machen. Durch den Wiederaufbereitungsprozess werden nur einzelne Bauteile ersetzt – etwa ein Akku, ein Display oder eine ursprünglich in Mitleidenschaft gezogene Hülle. Der Rest bleibt ursprünglich, wird sorgfältig geprüft und dann zum Wiederverkauf beziehungsweise in dem Fall zum Gewinnen freigegeben.

Einige Preise im freenet Weihnachtsgewinnspiel.

E-Scooter, Smartphones, Saugroboter

Hast du einen freenet-Vertrag, kannst du dich hier mit deinen Daten einloggen und direkt am Gewinnspiel teilnehmen und einen der Preise gewinnen. Hinter den Türchen lauern unter anderem E-Scooter, Smartphone und Saugroboter. Für die Wiederaufbereitung der Geräte arbeitet freenet mit dem Partnerunternehmen DIS-Connect zusammen, wo auch Privatkunden per Trade-In ihre alten Geräte zu Geld machen können. Mit der guten Gewissheit, dem Gerät ein neues Leben zu spendieren.

