Fotobuch selbst gestalten und drucken lassen: Hier gibt’s jetzt 30 Prozent Rabatt

Fotobücher und Fotokalender gibt es in diversen Formen und von vielen Anbietern. Einer mit massig Erfahrung im Foto-Bereich ist FUJIFILM. Auf der Plattform MyFUJIFILM kannst du entsprechende Produkte mit einem Tool selbst gestalten, Form, Format und Qualitätsstufe auswählen und dir deine individuelle Foto-Reise zum Verschenken zukommen lassen. Wie das funktioniert, zeigen wir dir hier.

Black Week Rabatt: 30 Prozent auf alles!

Das Schnäppchen-Versprechen von MyFUJIFILM in der aktuell laufenden Black Friday Woche ist so simpel wie effektiv: Es gibt 30 Prozent Rabatt auf alles! Zumindest, was Fotobücher und Co. betrifft. Kameras der beliebten Instax-Serie sind vom Rabatt ausgenommen. Aber hier geht es ja um die Fotobücher.

Der Rabatt entspricht im kleinsten Fall – einem einfachen Wandkalender oder sogar nur einzelnen Fotoabzügen – ein paar Cents. Im Falle von Hochglanz-Fotobüchern mit Hardcover und Glanzpapier sind es aber auch gerne mal mehr als 10 Euro, die du jetzt sparen kannst. Und das macht sich dann im wahrsten Sinne bezahlt.

Wichtig: Den Rabatt aktivierst du, indem du beim Bezahlen den Gutscheincode BLACKWEEK30 eingibst. Erst dann werden die 30 Prozent vom Kaufpreis abgezogen. Der Rabattcode ist nur einmal pro Haushalt einlösbar und zudem nicht mit etwaigen anderen Aktionen kombinierbar.

MyFUJIFILM Fotobücher: So viel sparst du jetzt

Fotobücher und -Kalender gibt es bei MyFUJIFILM ab unter 10 Euro. So bekommst du etwa das „Mini Echtfotobuch Brillant“ im 10×15-Zentimeter-Format für normalerweise 8,99 Euro (Mindestpreis bei 19 Fotos) und derzeit nur 6,29 Euro, wenn du den Rabatt anwendest.

Das große Fotobuch (27×36 cm) mit Hardcover und Glanzpapier ist eine ganze Ecke teurer. Mit 55,99 Euro schlägt es zu Buche. Der Rabatt macht den Kauf ungleich attraktiver, wenn nach Eingabe des Codes BLACKWEEK30 nur noch 39,16 Euro auf der Rechnung stehen.

Die Preise verstehen sich stets zuzüglich 4,99 Euro Versandkosten und das Rabatt-Versprechen gilt wie erwähnt für alle Foto-Druckerzeugnisse auf MyFUJIFILM.