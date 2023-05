Formel 1 Stream kostenlos dank VPN: Spare 82 Prozent bei CyberGhost VPN

Während du in Deutschland ein Pay-TV-Kunde sein musst, um die aktuellen Rennen der Formel 1 verfolgen zu können, sind die Sport-Ereignisse in anderen Ländern, wie etwa Österreich, frei empfangbar. Anstelle eines teuren Pay-TV-Abos kannst du per VPN-Dienst virtuell in ein anderes Land reisen und den dortigen Bestimmungen entsprechen. Bei CyberGhost VPN sparst du aktuell ganze 82 Prozent beim Kauf des 2-Jahres-Plans und es gibt sogar noch drei Gratismonate obendrauf. Dadurch fällt der Preis auf effektiv 2,11 Euro pro Monat. Ein waschechtes Schnäppchen, mit dem du etwa ohne weitere Kosten den Formel 1 GP in Monaco vom 26. bis zum 28. Mai verfolgst. Mit CyberGhost VPN setzt du dabei auf eins der führenden Unternehmen in der Datenschutz-Branche. Kein Wunder also, dass die App bei Trustpilot mit „Hervorragend“ bewertet wird – und das bei über 16.000 Bewertungen.

Formel 1 GP ohne Pay-TV – So funktioniert’s

Doch wie genau kannst du jetzt den Formel 1 GP in Monaco schauen? Im Rahmen des breiten Server-Angebots von CyberGhost VPN steht dir unter anderem auch Österreich zur Verfügung. Hier wird das Rennen über den Sender Servus TV kostenfrei ausgestrahlt. Verlege deine IP-Adresse über das VPN einfach nach Österreich, klicke dich in den Online-Stream des Senders rein und schon bist du beim Formel-1-Rennen am 28. Mai live dabei. Schon am 26. geht es übrigens mit den freien Trainings los und am 27. gibt es das Qualifying.

Das alles und noch mehr gibt es aktuell zum Schnäppchenpreis. Beim 2-Jahres-Plan von CyberGhost VPN sparst du momentan ganze 82 Prozent und bekommst noch drei Monate gratis obendrauf. Für die zwei Jahre fallen dadurch einmalig 56,97 Euro an, die beim Vertragsabschluss auf einen Schlag gezahlt werden. Dies entspricht einem effektiven Preis von 2,11 Euro pro Monat – womit du deutlich unter dem Preis von Pay-TV-Anbietern liegst.

Keine Einschränkung & toller Service: Das bietet dir CyberGhost VPN

Weltweit über 38 Millionen Kunden kommen nicht von ungefähr: CyberGhost bietet dir ein starkes Komplettpaket in Sachen VPN – und das aktuell zum Schnäppchenpreis mit einem Rabatt von 82 Prozent. Der Service bietet dir die Auswahl aus über 9.000 Servern mit 116 Standorten in 91 Ländern. Dies ermöglicht viele Optionen in Bezug auf internationalen Streaming-Content, wie etwa auch die Rennen der Formel 1 – doch dazu später mehr. Einer der größten Vorteile von CyberGhost VPN ist jedoch die Geschwindigkeit. Während sich vor allem bei der kostenlosen Konkurrenz teilweise sehr starke Einschränkungen der Bandbreite bemerkbar machen, surfst du bei CyberGhost VPN auch mit eingeschaltetem VPN mit einer unbegrenzten Bandbreite blitzschnell und ohne lästige Ladezeiten. Das Ganze geht auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig und mit so ziemlich allen Betriebssystemen: von Windows-Rechnern, über iOS– und Android-Geräte bis hin zu Smart-TVs und vielem mehr.

Dabei steht bei einem VPN-Dienst, wie CyberGhost VPN, selbstverständlich die Sicherheit im Vordergrund. Für eine sichere Verbindung sorgt unter anderem die 256-Bit AES-Verschlüsselung. Generell kann der VPN-Service zum geschützten Surfen beitragen, indem deine IP-Adresse verborgen und deine Verbindung verschlüsselt wird. Ein zusätzliches Sicherheits-Feature ist der CyberGhost ID Guard. Dieser warnt dich automatisch davor, sollte deine Mail-Adresse von einem Datenleck betroffen sein. Solltest du jemals Probleme haben, steht dir zudem stets der Kundenservice in vier verschiedenen Sprachen – darunter auch Deutsch – zur Verfügung. Besonders cool: CyberGhost VPN bietet dir eine Geld-zurück-Garantie. Innerhalb von 45 Tagen kannst du dir ohne Wenn und Aber dein Geld zurückholen, solltest du nicht zufrieden sein.