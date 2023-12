Flip5 für nur 227 Euro: Klapp-Smartphone endlich günstig zum Tarif

Das Samsung Galaxy Z Flip5 ist mit seiner Klappfunktion definitiv mehr als nur eine Spielerei. Foto-Enthusiasten freuen sich etwa über die Möglichkeiten für besondere Schnappschüsse. Andere verstauen das kompakte Handy zusammengeklappt in der Hosentasche. Ausgeklappt liefert das Flip5 währenddessen einen großen Bildschirm – der sich insbesondere für mobiles Gaming und Streaming ungemein lohnt. Und das Beste: Das schicke Smartphone muss gar nicht teuer sein! Bei MediaMarkt holst du dir das Galaxy Z Flip5 jetzt nämlich super günstig zu einem 50 GB starken Tarif inklusive 5G.

50 GB Tarif zum Samsung-Gerät: Darum ist der Deal ein Schnäppchen

Nicht nur das Galaxy Z Flip5 weiß zu überzeugen, auch der Tarif selbst ist auf jeden Fall ein Hingucker. Du bekommst für monatlich 39,99 Euro nämlich den O2 Mobile M Boost Vertrag mit 50 GB 5G-Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit bis zu 300 MBit/s – eine super Geschwindigkeit fürs Surfen, Streamen und vieles mehr. Zusätzlich bekommst du jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten on top. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten fallen einmalig noch 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Für das Galaxy Z Flip5 zahlst du hingegen einen Gerätepreis von 179 Euro. Und jetzt kommt das Besondere: Einzeln bei O2 ist der Tarif ohne das Samsung-Gerät lediglich zwei Euro günstiger. Über die Vertragslaufzeit zahlst du für das Flip5 – gemeinsam mit dem Gerätepreis – somit insgesamt nur 227 Euro extra. Zum Vergleich: Im Netz gibt’s das klappbare Handy momentan nicht unter 779 Euro – du sparst bei dem Bundle also satte 552 Euro! Gleichzeitig kann sich der 50-GB-Tarif mit seinem großen Datenvolumen, der Top 5G-Geschwindigkeit und dem Preis von unter einem Euro pro GB ebenfalls absolut sehen lassen.

Galaxy Z Flip5 – Ein besonderes Smartphone zum kleinen Preis

Vor allem für den Schnäppchen-Preis von 227 Euro holst du dir mit dem Samsung Galaxy Z Flip5 ein tolles Gerät zum Tarif. Hierbei sticht natürlich die Klappfunktion hervor. Diese liefert dir nämlich zahlreiche Vorteile. Wie eingangs erwähnt, können sich Hobbyfotografen etwa mit den vielen Möglichkeiten für schicke Schnappschüsse austoben. Doch auch die Funktionalität im Alltag kann sich sehen lassen. Zusammengeklappt liefert dir das äußere Display alle wichtigen Infos kompakt auf einen Blick. Zusätzlich kannst du hierüber ebenfalls direkt Nachrichten beantworten oder bestimmte Apps bedienen.

Samsung Galaxy Z Flip5 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.640 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IPX8 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Graphite, Cream, Lavender, Mint, Blue*, Green*, Yellow*, Gray* (*Exklusiv im Samsung e-Store erhältlich) Einführungspreis Galaxy Z Flip5 (8/256 GB): 1199 €, Galaxy Z Flip5 (8/512 GB): 1319 € Marktstart August 2023

Aufgeklappt strahlt dir hingegen ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display entgehen – welches sich etwa perfekt fürs Streaming unterwegs eignet. Technisch überzeugt der Bildschirm mit einer adaptiven Wiederholrate von 120 Hz ebenso. Generell steckt in dem Galaxy Z Flip5 starke Technik. Der Snapdragon 8 Gen 2 Chip ist beispielsweise ein hochwertiger Prozessor, welcher in Kombination mit 8 GB RAM für eine Top-Performance sorgt. Der Speicherplatz fällt mit 256 GB ebenfalls ordentlich. Und natürlich liefert dir das Flip5 auch sonst alles, was ein Smartphone heutzutage braucht: 5G, NFC für mobiles Zahlen, Bluetooth 5.3 sowie der Schutz gegen Wasser nach IPX8 sind alle mit an Bord.

→ Galaxy Z Flip5 mit 50 GB Tarif für monatlich 39,99 Euro