Den 29-jährigen Philip Deml kennst du möglicherweise als Influencer mit den Schwerpunkten Mode, Reisen und Business. Und wer regelmäßig Instagram bespielt, der hat sein Smartphone als ständigen Begleiter bei sich. Und auch du kennst ja bestimmt den Alltag mit deinem Smartphone: Wie hält man das Handy am besten? Wie kann man seinen Alltag noch weiter verbessern?

Denn für verschiedene Alltagssituationen werden separate Handyhalterungen benötigt: ob zur Befestigung im Auto, um Selfies zu machen oder um Videos zu schauen. Das geht ins Geld. Zumal nicht jede Halterung wirklich gut ist. Deml hat gemeinsam mit seinem Mit-Gründer Cem Dogan flapgrip entwickelt.

Das kann flapgrip

Die Handyhalterung flapgrip haben die beiden Jungunternehmer heute bei „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) vorgestellt. Die multifunktionale Smartphone-Halterung dient gleichermaßen als Navi-Halterung im Auto sowie als Handy-Ständer, wenn du Videos schauen willst. Flapgrip liegt – so versprechen es die Gründer – optimal in der Hand. Denn die flache Halterung wird einfach auf die Rückseite deines Handys oder der Handyschutzhülle geklebt und fällt, wenn du sie nicht benötigst, nicht weiter auf.

Unter 10 Euro: Hier gibt’s den flapgrip

Wenn du sie aber brauchst, kannst du flapgrip nicht nur für einen besseren Halt in der Hand, die Befestigung in jedem Auto oder als Ständer auf dem Schreibtisch nutzen, sondern du kannst dein Handy auch noch dank flapgrip am Laptop-Bildschirm befestigen und so beispielsweise an Videocall per Whatsapp teilnehmen während du am Rechner arbeitest.

Den flapgrip aus „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) kannst du online bestellen. Bei Amazon, Otto und Weltbild ist er jeweils für 7,99 Euro plus Versand zu haben. Bei Netto Online kostet er 7,78 Euro. Bei QVC gibt es zwei der Handy-Haltungen für 14,99 Euro. In den kommenden Tagen wird er wohl auch in einigen Discountern und Lebensmittelmärkten auftauchen.

