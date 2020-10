Im Rahmen der Tages- und Black-Friday-Angebote von Amazon ist dies der Top-Deal am Freitag: Die Fitbit Charge 4 (Special Edition) kostet bis Mitternacht nur 119,95 Euro. Ein Countdown auf der Produktseite gibt an, wie lange das Angebot zum Fitnesstracker noch gilt. Besonders bei diesem spezifischen Deal ist, dass noch ein Extra-Armband mit dabei ist. Wichtig, falls du den Tracker im Alltag als smarte Uhr tragen willst und nach dem Workout nicht unbedingt das verschwitzte oder – nach dem Schwimmen – nasse Band verwenden willst.

Fitbit Charge 4 SE – das kann der Fitnesstracker

Im Angebot ist der Fitbit-Tracker in der Farbe Granit. Der Hersteller wirbt mit sieben Tagen Akkulaufzeit. Dazu ist die Sportuhr eigens mit GPS ausgestattet, was beim Joggen oder Radfahren ein permanent verbundenes Smartphone obsolet macht. Selbstständig misst die Charge 4 dann Strecke und Tempo. Grundsätzlich spielt der Fitnesstracker seine volle Stärke dann aus, wenn er sich mit dem Smartphone per Bluetooth synchronisiert.

Die Sensoren auf der Innenseite des Trackers messen deine Herzfrequenz kontinuierlich, sodass Daten gesammelt werden, auf deren Basis du dein Training und deine Sportgestaltung optimieren kannst. Sogar im Schlaf erfasst die kleine Uhr Tiefschlaf-, Wach- und REM-Phasen und übernimmt die Daten, um einen besseren – und gesünderen – Schlafrhythmus vorzuschlagen.

Wenn das Smartphone in Bluetooth-Nähe liegt, informiert dich der Fitnesstracker auch über eingehende Nachrichten, App-Benachrichtigungen und Anrufe. Dank Android-Schnittstelle können sogar einfache Smartphone-Aktionen über die Uhr am Handgelenk gesteuert werden. Etwa Kurzantworten auf eingehende Nachrichten lassen sich so verschicken, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen. Das ist nicht nur beim Training, sondern auch sonst eine praktische Funktion.

50 Euro Rabatt: So gut ist der Preis wirklich

Im Vergleich zum eigentlichen Preis von knapp 170 Euro sparst du bei diesem Amazon-Tages-Deal also 50 Euro. Auch ansonsten bietet Amazon aber den Bestpreis für den Fitnesstracker. Die Fitbit Charge 4 kostet in dieser Variante sonst mindestens rund 150 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.