Fitnessgeräte bei Amazon billiger – Top-Angebote für den Frühjahressport

Passend für den Frühjahressport hat Amazon aktuell einige Fitnessgeräte im Angebot. Hier kannst du unter anderem einen günstigen Heimtrainer, eine Kraftstation oder auch einfach nur eine passende Sport-Trinkflasche zum reduzierten Preis ergattern.

Heimtrainer S-Bike: Zu Hause Radfahren

Da gibt’s zum einen den SportPlus Heimtrainer für 146,66 Euro – das sind 36 Prozent Rabatt auf den UVP. Generell gab es das Fitnessgerät im Netz auch noch nie günstiger. Doch was wird dir hier überhaupt geboten?

Mit dem Heimtrainer S-Bike von SportPlus kannst du auch bei schlechtem Wetter zu Hause radeln und Sport machen. Besonders cool: Dank des leisen Magnetbremssystems musst du nebenbei nicht einmal auf deine Lieblingsserien verzichten, wodurch du Bingen und Fitness mal eben kombinierst. Da man den Heimtrainer außerdem unkompliziert zusammenklappen und mit den Transportrollen bewegen kann, nimmt das Gerät auch nicht allzu viel Platz weg.

Durch acht manuelle Widerstandsstufen kannst du dabei behutsam anfangen und dich mit der Zeit immer mehr steigern. Gleichzeitig werden dir über das LCD-Display alle relevanten Trainingsdaten, wie unter anderem deine Geschwindigkeit oder die zurückgelegte Distanz, angezeigt. Über integrierte Handpulssensoren lässt sich zusätzlich der Puls messen. Zu beachten ist jedoch, dass das Fitnessgerät nur auf ein Benutzergewicht bis zu 100 kg sowie eine Körpergröße von maximal 185 cm ausgelegt ist.

→ SportPlus Heimtrainer für 146,66 Euro

Bowflex Kraftstation: Viele Fitnessgeräte in einem

Mit der Kraftstation PR1000 von Bowflex holt man sich hingegen ein Multifunktions-Fitnessgerät fürs Ganzkörpertraining ins Haus: Mehr als 26 verschiedene Übungen für zahlreiche Muskelgruppen können ausgeübt werden. So gibt es unter anderem eine horizontale Beinpresse sowie die Möglichkeit zu Rudern. Der „Power Rod“ Widerstand von bis zu 95 kg soll dabei stets für ein leises, gelenkschonendes und effektives Training sorgen. Den Widerstand der Kabelzüge kannst du jederzeit ganz einfach verstellen und so die Intensität erhöhen. Ein cooles Extra ist zudem der Tablet-Halter: Hierüber lassen sich – mit dem passenden Tablet – etwa speziell für das Gerät konzipierte Trainingsvideos via YouTube schauen. Das maximale Nutzergewicht liegt bei diesem Fitnessgerät bei 136 Kilogramm. Bei Amazon gibt’s die Maschine momentan für 479,90 Euro.

→ Bowflex Kraftstation für 479,90 Euro

Falls du zusätzlich zu einem der Fitnessgeräte noch eine Trinkflasche für den Sport suchst, kannst du im Rahmen der Angebote ebenfalls fündig werden und ordentlich sparen: Die ion8 Sport-Trinkflasche in der Farbe Aqua fasst 1000ml und kostet momentan 13,61 Euro. Spannend ist, neben dem coolen Look, vor allem der nützliche Auslaufdeckel. Dieser lässt sich mit nur einem Finger öffnen und zur Sicherheit verriegeln, wodurch du auch beim Sport leicht an dein Wasser kommst. Ebenfalls überzeugen kann das Material: Die Flasche ist komplett BPA-frei und wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.

→ ion8 Sport-Trinkflasche für 13,61 Euro