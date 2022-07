Fitbit Sense im Preissturz: Hier gibt’s die sportliche Smartwatch so günstig wie nie zuvor

Gemeinsam mit unserem Preisvergleichs-Partner guenstiger.de beobachten wir die Preisentwicklung auf dem Markt genau und zeigen, wann ein Produkt besonders stark im Preis gefallen ist – und das vielleicht unter dem Radar. Die Fitbit Sense ist gerade so ein Fall, der Schnäppchen-Alarm auslöst, denn: Zum Verkaufsstart Ende 2020 kostete die Fitbit Sense noch stattliche 329,95 Euro (UVP). Seither hat sie eine Berg- und Talfahrt hinter sich – und ist jetzt seit einigen Tagen zum Tiefpreis erhältlich. Für rund 175 Euro bekommst du sie günstigstenfalls. Das Angebot gibt’s bei einigen eBay-Händlern, aber auch der Technik-Händler Expert ist mit 179 Euro nicht weit davon entfernt. Damit kostet sie nun nur noch rund die Hälfte des Startpreises und wird damit zu einem echt guten Angebot – wie auch der Preisverlauf weiter unten im Artikel zeigt.

Fitbit Sense: Edles, sportliches Design und AMOLED-Display

Vielleicht fragst du dich, ob sich die Smartwatch aktuell immer noch lohnt. Deshalb werfen wir einmal einen Blick auf die Details der Uhr. Äußerlich hat die Fitbit Sense ein quadratisches Design mit abgerundeten Ecken und einem edlen Rahmen aus poliertem Edelstahl. Das mitgelieferte Armband beschreibt Fitbit als besonders leicht, flach und flexibel – das lässt sich wie auch bei der Apple Watch nach Belieben austauschen. Weiterhin läuft die Uhr mit einem hochwertigen AMOLED-Display mit 1,58 Zoll.

Darüber hinaus ist die Smartwatch mit einer ganzen Menge Sensoren zur Gesundheits-Überwachung ausgestattet. So ist neben einem Herzfrequenzsensor auch ein Hauttemperaturmesser integriert. Außerdem misst die smarte Armbanduhr die Sauerstoffsättigung deines Blutes und sie kann sogar eine Herzrhythmusstörung erkennen. Auch dein Stresslevel lässt sich mit dessen Hilfe messen. Über 20 Trainingsmodi bieten dir zusätzlich hilfreiche Statistiken in Echtzeit – dein Training erkennen und aufzeichnen kannst du mithilfe der Uhr ebenfalls. Und für Frauen interessant: Mit Smartwatch und der dazugehörigen Fitbit-App lassen sich auch Periode und damit verbundene Symptome protokollieren oder fruchtbare Tage bestimmen.

→ Fitbit Sense – der aktuelle Preisvergleich

Lange Akkulaufzeit, Schnellladen und wasserfest

Die Smartwatch bietet dir weiterhin eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Tagen, wodurch du auch längere Zeit am Stück ohne eine Steckdose auskommst. Geht der Akku dann leer, ist er über eine magnetische Ladeplattform in nur 60 Minuten wieder aufgeladen. Zusätzlich ist die Fitbit Sense bis zu 50 Meter wasserdicht. Somit ist Schwimmen und Duschen mit der Uhr überhaupt kein Problem und du kannst sie dabei getrost am Handgelenk lassen.

Wie bei den meisten Smartwatches kannst du mit der Fitbit Sense auch deine Musik steuern, dich wecken lassen oder Benachrichtigungen empfangen. Nachrichten beantworten lassen sich mit der Fitbit-Uhr ebenfalls. Und auch Anrufe kannst du via Bluetooth bequem entgegennehmen. Weiterhin kannst du via Fitbit Pay auch direkt kontaktlos vom Handgelenk aus bezahlen und Smartphone oder Geldbeutel zu Hause lassen. Sprachbefehle kannst du über Alexa oder Google Assistant direkt am Handgelenk und so etwa deine Musik steuern oder nach dem Wetter fragen. Mit der zugehörigen Fitbit App für iOS und Android kannst du dir deine Daten im Detail anschauen sowie erweiterte Einstellungen oder Zifferblätter ändern.

Preissturz in den vergangenen 6 Monaten

Besonders in den vergangenen 6 Monaten ist der Preissturz der Fitbit Sense gut zu beobachten. Aus der Analyse von guenstiger.de geht hervor, dass die jeweiligen Tiefpreise für die Smartwatch seit Februar dieses Jahres stetig sanken. So schien ein Angebot im Februar mit damals 222 Euro noch unschlagbar zu sein. Nur einen Monat später – Ende März – wurde mit 198,95 Euro die 200-Euro-Marke durchbrochen.

Ein folgendes Auf und Ab in den Monaten danach gipfelt nun nach weiteren Zwischenzielen bei 198 und 190 Euro bei den rund 175 Euro – ein gutes Preisniveau, auf dem sich die Fitbit Sense langsam stabilisiert. Für die Analyse hat unser Partner die Tiefpreise für den 27. des jeweiligen Monats erhoben und stellt so ein realistisches Bild dar. Seit Februar ist die Fitbit Sense damit um 22 Prozent günstiger geworden. Ausgehend von den 222 Euro von damals – nicht von den 330 Euro, die der Hersteller noch zum Marktstart aufrief.