FIFA 23 startet: Hier bekommst du das letzte FIFA am günstigsten

Du willst mit Schalke 04 oder mit dem VFB Stuttgart Deutscher Meister werden? – Bringe deine Mannschaft an die Spitze oder spiele dich bis ganz nach oben zu den Weltfußballern hoch. EA Sports bringt das neue FIFA 23 auf den Markt. Wer EA Sports kennt weiß, dass radikale Änderungen nicht von einer zur nächsten Version erwartet werdcen. Dies hat sich auch bei der diesjährigen FIFA-Version zu bemerkbar gemacht.

Trotzdem bleibt es weiterhin ein rein spielerisch sehr gutes Spiel, falls nicht gar das beste Fußballsimulationsspiel auf dem gesamten Markt. In jedem Fall ist es die beliebteste Fußball-Simulation. Ein neues Feature ist die Möglichkeit, im Karrieremodus einen realen Manager-Avatar zu benutzen – neben der bisherigen Optionen, einen eigenen zu erstellen. Generell steht aber auch in der 23er-Version wieder vor allem der Online-Modus „FIFA Ultimate Team“ (FUT) im Fokus – und wegen des dahinter stehenden Geschäftsmodells in der Kritik. FIFA 23 wird das letzte FIFA sein, das diesen Namen trägt. EA lässt sein Erfolgsspiel nicht auslaufen, darf es aber nächstes Jahr nicht mehr so nennen. „EA Sports FC“ wird der Nachfolger heißen.

Saturn: Hier gibt’s FIFA 23 geschenkt – beim Kauf einer Xbox Series S

Du bist auf der Suche nach einer guten Spielekonsole für einen bescheidenen Preis? – Dann bist du mit der Xbox Series S bestens bedient. Für 259 Euro (13 Prozent Rabatt) erhältst du eine Xbox Series S mit 512 Gigabyte in der „Xbox Series S exklusive All Access“ Variante. Dazu erhältst du bei Saturn FIFA 23 im Bundle gratis dazu. Insgesamt ein gutes und spannendes Schnäppchen.

Die neue PlayStation mit Fifa 23 inklusive

Bist du noch auf der Suche nach einer PlayStation 5? – Bei Saturn kannst du dir für 630 Euro die neue PS5 im FIFA 23 Bundle kaufen – wenn die PS5 denn mal verfügbar ist. Das neue FIFA wirbt mit 19.000 Spielern, über 100 Stadien und mehr als 700 verschiedenen Teams über 30 Ligen. Darunter sind die UEFA Champions League, die Premier League, Frankreichs D1 Arkema und die neue Barclays FA Women’s Super League.

Dazu gibt es einen WM-Modus für die anstehende Winter-Weltmeisterschaft in Katar. Du kannst aber auch die FIFA Weltmeisterschaft 2023 der Frauen in Australien und Neuseeland vor- beziehungsweise nachspielen.

Bei Saturn kannst du ab heute FIFA 23 bestellen. Die PS4-Version erhältst du für weniger als 59 Euro schon mit 14 Prozent Rabatt. Die Fifa 23 PS5 Version kostet etwas unter 70 Euro (12 Prozent Rabatt). Generell gibt es schon zum Start 10 Euro Nachlass auf die meisten FIFA-23-Versionen.

Hier ist FIFA 23 am günstigsten

Hin und wieder gibt es Händler, etwa über eBay, die FIFA 23 (PS5) jetzt sogar schon für 54,90 Euro verkaufen und damit zum Marktstart den Bestpreis setzen. Schaue dabei vor allem darauf, ob es sich um ein zu versendendes Spiel handelt, das erst in ein paar Tagen bei dir eintreffen wird oder ob du es dank Download-Code direkt aktivieren und loslegen kannst.

Tipp beim Kauf über Saturn, MediaMarkt und weiteren Händlern: Mit der Option „Marktabholung“ kannst du dir FIFA 23 zum Angebotspreis sichern, abholen und musst ebenfalls nicht bis nach dem langen Wochenende warten, bist du loslegen kannst.