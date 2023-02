Fettes iPhone 14 Pro Bundle? Unlimited-Kombi mit großem Preisvorteil

Vielsurfer aufgepasst: Bei O2 gibt es momentan ein spannendes Tarif-Bundle mit unbegrenztem Datenvolumen im Angebot. Passend zum Tarif bekommst du ein iPhone 14 Pro für einen monatlichen Aufpreis von gerade einmal 5 Euro dazu. Ob sich das Angebot für dich lohnt, erfährst du hier.

O 2 Free Unlimited Max – 5 Euro mehr fürs iPhone 14 Pro

Beim Tarif O 2 Free Unlimited Max wird dir ein komplett unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit einer Bandbreite von bis zu 500 MBit/s zur Verfügung gestellt. Damit kannst du auch unterwegs so viel surfen, wie du magst, ohne dass du dir Sorgen um deine mobilen Daten machen musst. Selbst Streaming in UHD oder mobiles Arbeiten ist kein Problem. Hinzu kommt übrigens noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Wenn du dich für die Laufzeit von 36 Monaten entscheidest, zahlst du monatlich 64,99 Euro für den Tarif mit dem iPhone 14 Pro. Das Coole: Einzeln kostet der Tarif bereits 60 Euro im Monat – du zahlst für das Apple-Handy also monatlich nur 5 Euro drauf. Hinzu kommen jedoch noch einmalige Gerätekosten in Höhe von einem Euro, sowie 4,99 Euro für den Versand. Die Anschlusskosten, die in der Regel 39,99 Euro betragen, werden dir bei diesem Deal komplett erlassen. Alternativ kannst du den Vertrag übrigens auch nur für 24 Monate abschließen, dann zahlst du monatlich jedoch 84,99 Euro und sparst nicht ganz so viel.

iPhone 14 Pro: Spitzen-Handy von Apple

Über die 36 Monate zahlst du für das iPhone 14 Pro somit nur rund 180 Euro extra – ein absolutes Schnäppchen, immerhin kostet das Smartphone von Apple im Netz sonst über 1.100 Euro! Doch was kann das Gerät überhaupt? Ausgestattet mit Apples hauseigenem Bionic A16 Prozessor sowie 6 GB Arbeitsspeicher wird dir eine stets ruckelfreie Benutzererfahrung geboten. Das 6,1 Zoll große OLED-Display mit einer Auflösung von 1.179 x 2.556 Pixeln macht ebenfalls einiges her. Mit dem verbauten Super Retina XDR Display kommt das Gerät dabei auf eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz – so sind flüssige Bilder garantiert. Hobbyfotografen freuen sich gleichzeitig über das Kamerasystem mit einer Auflösung von 48 Megapixeln. Einziges Manko ist der Speicherplatz von gerade einmal 128 GB.

Tarif-Bundle im Angebot – Wie gut ist der Deal wirklich?

Aufgrund des Schnäppchen-Preises für das iPhone 14 Pro kannst du bei diesem Deal echt gut sparen. Über die Laufzeit von 36 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von 2.345 Euro. Das ist zwar echt nicht wenig, doch dafür wird dir auch ein Top-Tarif mit Apples Handy der Spitzenklasse geboten. Einzeln würdest du für den Tarif mit einem iPhone 14 Pro übrigens über 3.300 Euro zahlen. Du sparst bei dem Bundle hier also rund 955 Euro! Vielsurfer, die Interesse an einem Handy von Apple haben, können bei dem Tarif-Bundle also definitiv zuschlagen.