Nur noch 3 Tage: 38 GB für 12,99 Euro – Vodafone-Kracher stark reduziert

Durch die zweite Verlängerung binnen weniger Tage ist das Angebot jetzt sogar bis Montag (20.6.) gültig: Beim mobilcom-debitel gibt es den Kracher-Tarif mit Vodafone-Netzzugang, einer Allnet-Flat und satten 38 GB Datenvolumen derzeit zum Tiefpreis von nur 12,99 Euro pro Monat. Das Angebot ist noch bis Montagmorgen (20.6., 10 Uhr) verlängert worden, wie uns der Anbieter nun mitteilte. Auch der Countdown auf der Seite sagt entsprechendes aus. Schon die zweite Verlängerung, nachdem das Angebot zunächst bis Dienstag und dann bis Donnerstag laufen sollte.

Neben dem Monatspreis von 12,99 Euro fallen bei dem Angebot einmalig noch 19,99 Euro Anschlusspreis an, sonst gibt es keine versteckten Kosten. Der Tarif entstammt dem „green LTE“-Portfolios des Anbieters, bei dem es oftmals Vodafone- oder Telekom-Deals zu deutlich reduzierten Preisen gibt. Eigentlich kostet der Tarif fast 45 Euro monatlich – der aktuelle Rabatt ist deutlich.

Gleichzeitig ist auch ein Telekom-Alternativ-Angebot gestartet. Hier ist das Netz das Top-Argument und es gibt 15 GB für 10 Euro und keinen Anschlusspreis. Rein zahlenmäßig ist der Vodafone-Deal aber besser.

Vodafone Allnet-Flat und 38 GB: Der Tarif im Detail

Oft wird der Preis dieser Budget-Tarife durch eine weit unten gedeckelte Downloadgeschwindigkeit oder einer abgespeckten Allnet-Flat (nur Anrufe, aber keine SMS) tief gehalten. Nicht so bei diesem Angebot. Die 38 GB pro Monat verbrauchst du mit flotten 100 MBit/s im LTE-Netz von Vodafone. Auf das 5G-Netz hast du in diesem Preisbereich allerdings noch keinen Zugang. Die Allnet-Flat ist vollwertig und deckt sowohl Anrufe als auch SMS in alle Netze ab. Auch EU-Roaming ist inkludiert.

Aber auch neben den klassischen Inhalten kann der Tarif überzeugen. So gibt es die Gespräch-optimierenden Features Voice-over-LTE und WiFi Call. Dazu kannst du den Tarif auch als eSIM bestellen und so noch deutlich vielseitiger nutzen. Die häufigsten Beispiele sind die Verwendung in kompatiblen LTE-Smartwatches oder als Dual-SIM in einigen modernen Smartphones, wie iPhones, Google Pixel oder Samsung Foldables.

Ein Gigabyte kostet hier nur 34 Cent

Oft reden wir bereits von einem akzeptablen Tarif-Angebot, wenn sich Grundgebühr in Euro und Gigabyte pro Monat etwa die Waage halten. Zumindest im Bereich von 5 bis 15 Euro. Und genau dort liegen wir bei diesem 12,99-Euro-Angebot. Aber es gibt eben satte 38 GB für die gebotenen knapp 13 Euro und so kostet das Gigabyte rechnerisch nur 34 Cent pro Monat. Der Tarif lohnt sich für Power-User, denn mit 38 GB kannst du ausdauernd streamen, Hotspots anbieten und auch große Dateien übers Mobilfunk-Netz schicken.

Der Angebotspreis gilt allerdings nur für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit – 24 Monate. Danach solltest du unbedingt kündigen, denn der Normalpreis für den Tarif liegt bei 44,99 Euro. Das ist deutlich zu teuer, selbst für einen solchen Tarif. Hier sind noch einmal alle Daten und Kosten im Überblick:

Monatliche Grundgebühr: 12,99 Euro (statt 44,99 Euro)

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

38 GB Datenvolumen (LTE100)

Vodafone-Netz

Freenet Hotspot-Flat

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich (spätestens 30.6)

19,99 Euro Anschlusspreis

Das Angebot wird mutmaßlich nur wenige Tage online sein. Zuletzt endeten die mobilcom-debitel-Deals immer am Montag oder Dienstag wieder. Zunächst war das Ende auf den Dienstagabend festgelegt, nun wurde es über das, in einigen Bundesländern dank Feiertag lange Wochenende verlängert. Wichtig ist, dass du den Tarif im Angebotszeitraum bestellst. Den Vertragsbeginn kannst du in diesem Fall sogar noch auf einen Termin ein paar Wochen später legen.