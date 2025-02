Fette Rabatte: Lidl schmeißt hochwertiges Werkzeug zu Discounterpreisen raus

Unter der Eigenmarke von Lidl namens “Parkside” verkauft der Discounter hochwertiges, aber absolut bezahlbares Werkzeug. So kannst du dich auch als (Hobby-)Handwerker gut eindecken, ohne gleich ein halbes Vermögen dafür auszugeben. Vom Winkelschleifer, über einen Akkuschrauber bis hin zur Schlagbohrmaschine lässt sich hier einiges günstig abstauben. Und das trotzdem in Top-Qualität, wie wir in diesem Artikel zeigen.

Winkelschleifer, Akkuschrauber und Schlagbohrmaschine günstig bei Lidl

Willst du Metall, Stein oder Fliesen schneiden oder Rost von Oberflächen entfernen? Dann hilft nur ein Winkelschleifer. Und statt der bereits günstigen 29,99 Euro kommst du bei Lidl jetzt satte 66 Prozent billiger an ein solches Werkzeug. Der Parkside “PWS 115 B2” Winkelschleifer kostet dadurch nur noch 9,99 Euro. Er ist für alle handelsüblichen Trenn- und Schleifscheiben bis 115 mm Durchmesser geeignet und verfügt unter anderem über eine werkzeuglos verstellbare 2-in-1-Schutzhaube zum Trennen oder Schleifen.

Musst du hingegen ein Möbelstück auf- oder abbauen, hast du oftmals einiges an Schraubarbeit. Eine große Erleichterung ist da ein Akkuschrauber. Der Parkside PSSA 4 B2 ist äußerst kompakt und kann sowohl in Stab- als auch Pistolenform genutzt werden. So erreichst du jede Stelle. Und das verbaute LED-Licht hilft zudem dabei, sogar schlecht beleuchtete Arbeitsbereiche auszuleuchten. Im Lieferumfang des Akkuwerkzeugs sind außerdem 26 Schrauber-Bits, ein Magnet-Bithalter, sowie ein praktischer Werkzeugkoffer und ein USB-C-Kabel zum Aufladen enthalten. Dank 25 Prozent Rabatt kostet er nur noch 19,99 Euro.

Was man obendrein immer mal wieder im Haushalt braucht – sei es etwa um eine Lampe an der Decke zu befestigen oder ein Regal an die Wand zu hängen – ist eine Schlagbohrmaschine. Und eine solche bekommst du bei Lidl jetzt dank 30 Prozent Rabatt schon für 22,99 Euro. Das Modell mit der Bezeichnung „PSBM 750 B3“ bietet 750 Watt und eine stufenlos einstellbare Drehzahl. Ein Tiefenanschlag aus Metall sowie ein robuster Aufbewahrungskoffer werden ebenfalls mitgeliefert.

Weitere Parkside Werkzeug-Angebote bei Lidl

Bei Lidl warten aber auch noch weitere Parkside Werkzeug-Angebote auf dich. Ein paar der Highlights haben wir dir hier noch einmal zusammengefasst. Du kannst aber natürlich auch selbst auf der Aktionsseite stöbern.