Fette Rabatte auf Bluetooth-Kopfhörer mit ANC: Amazon räumt Lager leer

Klein, schick und kraftvoll: Die Bluetooth-Kopfhörer Soundcore by Anker Life P3 liefern eine sehr gute Ausstattung für kleines Geld. Was sie genau bieten und wie gut das Angebot ist, zeigen wir in diesem Artikel. Und wir haben auch noch ein weiteres Angebot für Over-Ears gefunden, das sich als Alternative für dich lohnen könnte.

Soundcore Life P3: Bluetooth-Kopfhörer mit ANC und sattem Bass

Die Life P3 Earbuds sind in drei stilvollen Farben erhältlich und überzeugen mit ihrem kompakten Design, das perfekt in jede Hosentasche passt. Ideal für unterwegs – ob beim Sport, auf Reisen oder im Alltag. Die kompakte Ladehülle sorgt zudem dafür, dass die Bluetooth-Kopfhörer jederzeit einsatzbereit sind und du deine Lieblingsmusik in vollen Zügen genießen kannst. Bei Amazon sind sie jetzt 30 Prozent reduziert und kosten somit nur noch 55,99 Euro.

Soundcore Life P3 im Angebot

Doch nicht nur das Design der Life P3 In-Ears kann sich sehen lassen, auch der Klang weiß zu überzeugen. Dank der exklusiven BassUp Technologie werden niedrige Frequenzen automatisch erhöht und sorgen so für einen starken Bass. Außerdem punkten die Bluetooth-Kopfhörer mit einer Multi-Modus-Geräuschunterdrückung. Hierbei stehen dir die Modi Transport, Outdoor und Indoor zur Wahl. Egal, ob laute Straßen, Wind oder störende Hintergrundgeräusche: Je nach Umgebung kannst du die Geräusche um dich herum ausblenden und dich so komplett auf deine Musik konzentrieren.

Bis zu 35 Stunden Laufzeit & so gut ist der Deal

Unterwegs kommst du bis zu sieben Stunden ohne eine Aufladung aus – und in Kombination mit dem Ladecase kommst du sogar auf bis zu 35 Stunden. Sollte der Akku einmal zur Neige gehen, kannst du die Bluetooth-Kopfhörer auch kabellos via Ladepad wieder mit Strom versorgen. Im Lieferumfang ist allerdings nur ein normales USB-C Ladekabel mit dabei. Dafür haben die In-Ears nach nur zehn Minuten am Kabel wieder Ausdauer für weitere zwei Stunden Wiedergabe.

Aktuell bekommst du die Bluetooth-Kopfhörer bei Amazon 30 Prozent günstiger für nur noch 55,99 Euro. Und das ist ein richtig guter Preis. Denn wie im Preisverlauf (siehe unten) zu sehen, waren die In-Ears noch nie günstiger zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Du möchtest doch lieber Over-Ear-Kopfhörer mit ANC? Dann könnten auch die Soundcore by Anker Space Q45 etwas für dich sein. Denn die sind gerade ebenfalls 27 Prozent reduziert und kosten somit nur noch 109,99 Euro statt 149,99 Euro. Dabei handelt es sich laut Amazon um den Nummer-1-Bestseller in der Kategorie „Funk-Kopfhörer“.