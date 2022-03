24-Stunden-Deals am Dienstag: LTE-Laptop unter 300 Euro, Fernseher-Schnäppchen verlängert

Bei MediaMarkt ist auch am Dienstag ein Fernseher aus Samsungs Neo-QLED-Reihe reduziert. Das Angebot wurde vom Vortag von Saturn übernommen und preislich beibehalten. Dazu kannst du dir zusätzlich noch Cashback sichern. Im neuen Tagesangebot bei Saturn gibt es am Dienstag einen Laptop von Samsung. Ein kleines Gerät aus der Galaxy-Book-Serie, das vor allem durch seinen Mobilitätsanspruch überzeugt.

Galaxy Book Go mit LTE zum Tiefpreis

Für nunmehr 279 Euro verkauft Saturn den kleinen Laptop von Samsung. Das Galaxy Book Go bietet ein 14-Zoll-Display, wiegt knapp 1,4 Kilogramm und ist vor allem für den Betrieb unterwegs geeignet. Neben Notebook-Standards wie Windows 10 und verschiedenen optischen Anschlüssen, bietet es außerdem einiges an Tablet-Technik. So zum Beispiel einen Qualcomm-Prozessor (Snapdragon 700) oder einen 128 GB großen UFS-Speicherchip, wie er in Tablets und Smartphones verbaut wird, anstelle einer SSD.

Abgerundet wird das Notebook aber durch das LTE-Modem. Per SIM-Karte kannst du hiermit mobil und auch ohne verfügbares WLAN online gehen. Das ist zum aktuellen Preis von deutlich unter 300 Euro bemerkenswert. Was du für den Preis aber nicht erwarten kannst, ist eine Gaming- oder Grafikmaschine. Dafür fehlt nicht alleine die dedizierte Grafikkarte. Das Gerät ist eher ein solides Unterwegs-Notebook.

Einst kostete der Samsung-Laptop in dieser Ausstattung rund 450 Euro (UVP). Vor Start des Angebots bei Saturn standen noch 349 Euro auf dem Preisschild. Der erneute Sprung hinunter auf 279 Euro (bis Mittwochmorgen) ist ein neuer Tiefpreis für das Gerät.

Das Galaxy Book Go von Samsung.

Samsung-Fernseher weiter im Angebot – zusätzlich Cashback sichern

War am Montag noch Saturn mit einem Samsung-TV-Angebot im Tages-Deal vertreten, übernimmt am Dienstag MediaMarkt und reduziert das identische Modell auf den identischen Preis. Insgesamt bleibt der Samsung-Fernseher GQ65QN90A mehrfach reduziert. Der Herstellerpreis des TVs aus der Neo-QLED-Serie liegt bei 2.300 Euro, vor Start des Angebots am Montagmorgen verlangten Saturn und MediaMarkt noch 1.749 Euro. Zum Start des Tagesangebots streicht der Händler – am Dienstag nun MediaMarkt – weiter und schreibt noch 1.499 Euro auf das Preisschild des TV.

Nun kannst du Aktionen kombinieren: Hast du den Kauf bei MediaMarkt abgeschlossen, kannst du die Rechnung bei Samsung selbst registrieren und der Hersteller des Fernsehers überweist dir nach Prüfung 150 Euro Cashback für den Fernseher. So profitierst du gleich mehrfach.

Auch wenn der Samsung-Fernseher technisch etwas hinter dem OLED-Prinzip bei der Bildtechnologie liegt und mit 65 Zoll (163 Zentimeter) etwas kleiner ist, so überzeugt er in anderen Disziplinen. Mit 120 Hertz Bildfrequenz, die in allen vier HDMI-Slots übertragen werden können, ist der Samsung-TV insbesondere für Konsolen-Gamer ein echter Tipp.

24-Stunden-Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Die heutigen Sonderangebote sind nur ein weiterer Teil der Tagesangebote-Serie, die MediaMarkt und Saturn Anfang März gestartet haben. Seitdem sind hier jeden Tag ein 24-Stunden-Deal erschienen – jeweils mit klarem Bestpreis-Anspruch und auch am Wochenende. Darunter nicht nur Ramschware, sondern auch hochwertige und gefragte Produkte wie iPhones, OLED-Fernseher, KitchenAid und viele weitere Marken-Elektronik-Produkte.

