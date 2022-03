Fernseher-Kracher am Montag: Riesiger OLED-TV mehr als 60 Prozent günstiger

Im neuen Tagesangebot bei MediaMarkt gibt es am Montag (Ende ist am Dienstag um 9 Uhr) einen OLED-Fernseher von LG mit heftigem Preisrutsch zu verfolgen. Das Gerät ist mit 77 Zoll diagonaler Messung wahrhaftig riesig und nun um mehr als 60 Prozent reduziert. Bei Saturn ist derweil ein Fernseher aus Samsungs Neo-QLED-Reihe reduziert. Bei beiden reden wir trotz der hohen Rabatte aber von Preisen jenseits der 1.000 Euro.

LG OLED Fernseher: 77-Zöller drastisch reduziert

Von einst fast 4.700 Euro (UVP) kommt das aktuelle Tagesangebot von MediaMarkt, das seit 9 Uhr am Montagmorgen gültig ist. Im Detail handelt es sich um einen 77 Zoll großen OLED-Fernseher. Das heißt, der Fernseher misst diagonal 195 Zentimeter. Für den hohen Einstiegspreis sorgt jedoch vor allem die OLED-Bildtechnik. Hier wird im Gegensatz zu LED- oder auch QLED-Modellen jedes Pixel einzeln angeleuchtet, was für ein gestochen scharfes, kontrastreiches und besser anzuschauendes Bild sorgt.

Der einst in Richtung 5.000 Euro schielende Fernseher wird jetzt bis Dienstagmorgen heftig reduziert: Aktuell stehen nur noch 1.777 Euro auf dem Preisschild bei MediaMarkt. Das ist im reinen Zahl-Sinne kein Pappenstiel, aber im Kontext ein echter Kracher-Preis. Auch vor Start der Aktion kostete der Fernseher zwar keine viereinhalbtausend Euro mehr, aber stand noch für deutlich mehr als 2.000 Euro – 2.299 Euro um, genau zu sein – im virtuellen Regal.

Der große Smart-TV mit OLED-Technik bietet 4K-Auflösung und hat auch in den Nebengeräuschen einiges zu bieten. Das Modell LG OLED77A19LA unterstützt HDR10, bietet 60 Hertz und eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten. LG verspricht für die Smart-TV-Software webOS noch 8 Jahre lang Software-Updates, ausgehend vom Modelljahr 2021. Alle wichtigen Streaming-Dienste werden vom TV per App unterstützt.

Auch Samsung-Fernseher im Angebot – zusätzlich Cashback sichern

Saturn schlägt mit seinem Montags-Angebot in eine ähnliche Kerbe: Hier ist der Samsung-Fernseher GQ65QN90A mehrfach reduziert. Der Herstellerpreis des TVs aus der Neo-QLED-Serie liegt bei 2.300 Euro, vor Start des Angebots am Montagmorgen verlangte Saturn noch 1.749 Euro. Zum Start des Tagesangebots streicht der Händler weiter und schreibt noch 1.499 Euro auf das Preisschild des TV.

Nun kannst du Aktionen kombinieren: Hast du den Kauf bei Saturn abgeschlossen, kannst du die Rechnung bei Samsung selbst registrieren und der Hersteller des Fernsehers überweist dir nach Prüfung 150 Euro Cashback für den Fernseher. So profitierst du gleich mehrfach.

Ein Samsung Neo QLED Fernseher mit besonders hoher Helligkeit bei Tageslicht.

Auch wenn der Samsung-Fernseher technisch etwas hinter dem OLED-Prinzip bei der Bildtechnologie liegt und mit 65 Zoll (163 Zentimeter) etwas kleiner ist, so überzeugt er in anderen Disziplinen. Mit 120 Hertz Bildfrequenz, die in allen vier HDMI-Slots übertragen werden können, ist der Samsung-TV insbesondere für Konsolen-Gamer ein echter Tipp.

24-Stunden-Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Die heutigen Sonderangebote sind nur ein weiterer Teil der Tagesangebote-Serie, die MediaMarkt und Saturn Anfang März gestartet haben. Seitdem sind hier jeden Tag ein 24-Stunden-Deal erschienen – jeweils mit klarem Bestpreis-Anspruch und auch am Wochenende. Darunter nicht nur Ramschware, sondern auch hochwertige und gefragte Produkte wie iPhones, OLED-Fernseher, KitchenAid und viele weitere Marken-Elektronik-Produkte.

