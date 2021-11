Fernseher bei Lidl kaufen: Android-TV zum Knallerpreis

Ab sofort wird in Deutschland in vielen Onlineshops wieder der „Singles Day“ gefeiert. Nach den Vorstellungen der Einzelhändler sollen sich zum heutigen 11. November all diejenigen mal wieder etwas Gutes gönnen, die Lust darauf haben – egal ob alleinstehend oder nicht. Klingt etwas kommerziell? Ja, das ist es wohl auch. Wer aber mitmachen möchte, kann sich etwa bei Aldi Smartphones zum Sonderpreis sichern und dort auch andere attraktive Hardware-Angebote abstauben. Auch einen riesigen Fernseher hat Aldi zum Sonderpreis im Angebot. Bei Lidl sind ebenfalls zwei Offerten aus der Branche der Unterhaltungselektronik angekündigt. Ein Fernseher und ein Tablet PC.

Sharp Android-TV 43BL2EA bei Lidl kaufen

Durchschnittliche Größe, vorinstalliertes Android-Betriebssystem und ein attraktiver Preis zeichnen das neue TV-Schnäppchen aus, das ab sofort bei Lidl zu haben ist. Der Sharp-Fernseher 43BL2EA bietet ein 43 Zoll (ca. 109 cm) großes 4K-UHD-Display, das eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln vorweisen kann. Dazu kommen Lautsprecher von Harman/Kardon, HDR-Unterstützung und natürlich ein Triple-HD-Tuner für den Einsatz über Antenne, Kabelanschluss oder Satellit.

Als Betriebssystem ist Android 9 vorinstalliert. Das schließt auch den Google Assistant als digitalen Sprachassistenten ein. Ebenso ist ein Google Chromecast integriert, um die persönlichen Lieblingssendungen streamen zu können. Das klappt nach Herstellerangaben auf Wunsch auch vom Handy, Tablet oder Laptop aus. Installiert sind auf dem Fernseher zudem beliebte Apps wie Netflix, Prime Video, YouTube und Google Play Movies. Zudem ist natürlich ein Zugriff auf den Google Play Store mit seinen vielen Apps möglich. Eine Aufnahmefunktion gibt es bei diesem Fernseher aber leider nicht.

Auf der Rückseite des Sharp-Fernsehers sind unter anderem je drei HDMI- und USB-Anschlüsse zu finden. Außerdem ein Slot für SD-Karten und ein LAN-Anschluss für ein Netzwerkkabel. Ferner lässt sich das TV-Gerät mit einem WLAN-Router verbinden, um auf das Internet zugreifen zu können. Auch eine Bluetooth-Schnittstelle ist verbaut. Den Stromverbrauch gibt Lidl mit 65 kWh pro 1.000 Stunden Nutzungszeit an. Bei einem Strompreis von 35 Cent pro kWh entspricht das umgerechnet 22,75 Euro. Mit eingeschaltetem HDR erhöht sich der Verbrauch auf 103 kWh pro 1.000 Stunden (36,05 Euro).

Lidl bietet den Sharp 43BL2EA ab heute in seinen Filialen an. Wer zuschlagen möchte, kann sich das Gerät aber auch über den Lidl Onlineshop sichern. Statt 679 Euro (UVP) werden nur 333 Euro fällig. Und das ist ein richtig guter Preis. Denn andere Onlineshops bieten den Fernseher aktuell zu Preisen ab 413 Euro an. Beachten solltest du aber auch, dass es vergleichbare Fernseher von anderen Herstellern schon ab knapp 300 Euro zu kaufen gibt. Etwa den Toshiba UA2063DG oder den Thomson 43UG6400.

Weiteres Singles-Day-Angebot: Lenovo-Tablet mit Rabatt

Wenn du keinen neuen Fernseher benötigst, aber schon immer überlegt hast, dir einen Tablet-PC zu kaufen, bietet dir Lidl ebenfalls das passende Angebot. Denn im Rahmen des Singles Day steht in den Lidl-Filialen ab sofort das Lenovo Tab M10 (ZA4H0021SE) zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein typisches Einsteiger-Tablet, das vom Qualcomm Snapdragon 429 angetrieben wird. Vier Cortex A52-Kerne takten in diesem schon 2018 vorgestellten SoC mit bis zu 2 GHz – unterstützt von 2 GB Arbeitsspeicher.

Für persönliche Daten und Downloads stehen spärliche 32 GB Speicherplatz zur Verfügung – per MicroSD-Karte aber optional erweiterbar um bis zu 256 GB. Der Bildschirm ist 10,1 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln. Etwas enttäuschend ist die Tatsache, dass nur Bluetooth 4.2 an Bord ist. Auch WiFi 6 fehlt, Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz) bis zum flotten WiFi-Standard 802.11ac ist aber nutzbar. Und: Wer mag, kann in das Tablet sogar eine SIM-Karte einlegen und dann per LTE-Verbindung im Internet surfen. Vorne ist eine 2-Megapixel-Kamera zu finden, hinten eine 5-Megapixel-Kamera. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz.

Auch ein Lenovo-Tablet ist ab dem 11. November 2021 bei Lidl zu haben.

Als Preis ruft Lidl für das Lenovo-Tablet 139 Euro auf. Das sind 40 Euro weniger als der unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers. Wer ohne Umwege zuschlagen möchte, kann das auch online über die Lidl-Homepage tun. Dort werden zur Stunde sogar 10 Euro weniger fällig. Das ist aktueller Spitzenpreis. Doch in den vergangenen Tagen war das Tablet auch schon für knapp 114 Euro zu haben.

Übrigens: Mit dem Code „SD21“ sparst du bei einer Onlinebestellung noch bis zum 14. November 2021 4,95 Euro Versandkosten.