Fernseher bei Aldi kaufen: Günstiger UHD-TV mit Riesen-Bildschirm

Wenn Fernseher in den Filialen von Aldi ins Angebot kommen, leuchten schnell die Augen von Schnäppchenjägern. Denn die TV-Geräte sind in der Regel nicht nur gut ausgestattet, sondern auch vergleichsweise günstig. Ab dem 26. August 2021 ist es bei Aldi Nord mal wieder so weit. Dann stehen gleich zwei Fernseher von Medion zur Wahl – einmal mit 32 Zoll großem Bildschirm und einmal mit einer 65 Zoll großen Display-Diagonale. Aber was können die Fernseher sonst noch?

Medion Life P13290: 32 Zoll für kleines Geld

Das günstigere und kleinere der beiden Modelle ist der Medion Life P13290 (MD31290). Er bietet ein 32 Zoll (80 Zentimeter) großes Display mit Full-HD-Auflösung und ist mit einem Triple-Tuner ausgestattet. Du kannst also sowohl über Antenne (DVB-T2 HD), Kabel-Anschluss (DVB-C) oder Satellit (DVB-S2) mit dem TV-Gerät fernsehen, ohne einen zusätzlichen Receiver anschließen zu müssen. Auf der Rückseite sind drei HDMI-Anschlüsse zu finden, über einen optional angeschlossenen USB-Stick oder eine externe Festplatte kannst du deine Lieblingssendungen auch aufnehmen (PVR ready).

Auch auf integriertes WLAN, Bluetooth und vorinstallierte Apps von Netflix und Amazon Prime Video musst du nicht verzichten. Per Wireless Display Funktion ist es möglich, Inhalte vom Smartphone oder Tablet ohne störendes Kabel auf den Fernseher zu spiegeln. Der Preis für den Medion Life P13290 (MD31290) liegt bei 249 Euro. Ein guter Preis. Denn andere 32-Zoll-Fernseher mit ähnlicher Ausstattung kosten oft 280 Euro und mehr.

Medion Life X16566: Bessere Ausstattung für etwas mehr Geld

Deutlich größer und auch besser ausgestattet ist der ebenfalls in den Filialen von Aldi Nord erhältliche Medion Life X16566 (MD32066). Der Fernseher bietet ein 65 Zoll großes Display im 16:9-Format, was umgerechnet einer Displaydiagonalen von fast 164 Zentimetern entspricht. Auch bei diesem TV-Modell ist ein HD-Triple-Tuner an Bord. Die maximal mögliche Auflösung liegt aber sogar bei 3.840 x 2.160 Pixeln (UHD / 4K). Darüber hinaus sind Dolby Vision und HDR für einen vergrößerten Kontrastumfang an Bord. Micro Dimming Technologie sorgt ferner für detailreichere Bilder.

Rückseitig steht eine CI+ Schnittstelle für Smart Cards von Pay-TV-Sendern zur Verfügung. Außerdem sind dort zwei USB-Anschlüsse und vier HDMI-Ports zu finden. Sogar ein VGA- und ein LAN-Anschluss sind nutzbar. Vorinstalliert sind die Apps von Netflix und Amazon Prime Video, um auf das Video-on-Demand-Angebot der beiden Anbieter zugreifen zu können. WLAN und Wireless Display Funktion sind auch bei diesem Fernseher an Bord. Zugriff auf aktuelle Nachrichten erhältst du über ein spezielles Medienportal, das auch Spiele beinhaltet. Im Internet lässt sich über einen vorinstallierten Browser surfen und auch auf die Aufnahme-Funktion über optionales Zubehör (PVR ready) müssen Käufer nicht verzichten.

Vor allem für größere Wohnzimmer geeignet: der Medion Life X16566.

Was kostet der Medion Life X16566 bei Aldi?

Angeboten wird der Medion Life X16566 ab dem 26. August in den Filialen von Aldi Nord zu einem Preis von 555 Euro. Das ist gemessen an der Ausstattung des Fernsehers ein fairer Preis. Der Stromverbrauch liegt nach Herstellerangaben bei 90 kWh pro 1.000 Stunden Betriebszeit. Das entspricht bei einem kWh-Preis von 35 Cent umgerechnet 31,50 Euro. Mit eingeschaltetem HDR sind es 134 kWh pro 1.000 Stunden (46,90 Euro).

Beide Fernseher bieten Aldi und Medion mit drei Jahren Herstellergarantie an.

