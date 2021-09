Fernseher bei Aldi kaufen: Riesen-TV als Schnappszahl-Schnäppchen

Gute Nachrichten für alle, die aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher sind. Aldi Nord bietet ab sofort ein riesiges TV-Gerät mit 4K-UHD-Auflösung zum Schnäppchenpreis an. Und zwar in den Filialen von Aldi Nord vor Ort. Die Rede ist vom Medion Life X16566 (MD32066).

UHD Smart TV bei Aldi kaufen

Der Fernseher bietet in der bei Aldi erhältlichen Ausführung einen 65 Zoll großen Bildschirm im 16:9-Format. Das entspricht umgerechnet einer Displaydiagonalen von fast 164 Zentimetern. Entsprechend groß muss natürlich auch der Raum sein, in dem du deinen neuen Fernseher aufstellen möchtest. Integriert ist ein HD-Triple-Tuner, der einen Einsatz sowohl an Satelliten- (DVB-S2) als auch an Kabel-TV– (DVB-C) und Antennen-Anschlüssen (DVB-T2 HD) erlaubt. Die maximal mögliche Auflösung liegt bei 3.840 x 2.160 Pixeln. Darüber hinaus sind Dolby Vision und HDR für einen vergrößerten Kontrastumfang an Bord. Micro Dimming Technologie sorgt ferner für detailreichere Bilder.

Rückseitig steht unter anderem eine CI+ Schnittstelle für Smart Cards von Pay-TV-Sendern zur Verfügung. Außerdem sind dort noch zwei USB-Ports und vier HDMI-Anschlüsse zu finden. Sogar ein VGA- und ein LAN-Anschluss sind nutzbar. Vorinstalliert sind die Apps von Netflix und Prime Video von Amazon, um auf das Video-on-Demand-Angebot der beiden Portale zugreifen zu können. Darüber hinaus besteht Zugriff auf WLAN und eine Wireless Display Funktion. Letzte gestattet es, Inhalte von externen Geräten kabellos auf den TV-Bildschirm zu streamen. Ein passender Medienplayer ist bereits ab Werk auf dem Aldi-Fernseher vorinstalliert.

Zugriff auf aktuelle Nachrichten erhältst du über ein spezielles Medienportal, das auch Spiele beinhaltet. Im Internet lässt sich über einen vorinstallierten Browser surfen und auch auf die Aufnahme-Funktion über optionales Zubehör (PVR ready) müssen Käufer nicht verzichten.

Medion-Fernseher zum Schnäppchenpreis kaufen

Zu haben ist der riesige Medion Life X16566 Fernseher mit drei Jahren Garantie ab sofort bei Aldi Nord. Und zwar zu einem Preis von 555 Euro. Das ist gemessen an der gebotenen Ausstattung des Fernsehers ein guter Preis. Der Stromverbrauch liegt nach Angaben des Herstellers bei 90 kWh pro 1.000 Stunden Betriebszeit. Das entspricht bei einem kWh-Preis von 35 Cent umgerechnet 31,50 Euro. Mit zugeschaltetem HDR sind es 134 kWh pro 1.000 Stunden, also umgerechnet 46,90 Euro. Angekündigt war der Fernseher ursprünglich auch für den neuen Aldi Onlineshop, doch dort ist er aktuell nicht gelistet.