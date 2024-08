Wer im Internet auf der Suche nach dem günstigsten Preis für ein bestimmtes Produkt ist, schaut einfach kurz auf einen Preisvergleich und weiß eigentlich schon Bescheid. Dass dies aber nicht immer 100-prozentig klappt, beweist ein aktuelles Angebot zu einem Sony 4K-TV. Laut idealo liefern dir hier nämlich Galaxus und Amazon den besten Preis. Bei einem anderen renommierten Händler kommst du aber sogar noch mal deutlich günstiger an die UHD-Fernseher – und das mit nur wenigen Klicks. Woran das liegt und wie genau das Ganze funktioniert, erfährst du in diesem Artikel.

Preisvergleich geht schief: Hier gibt’s die Sony 4K-TVs am günstigsten

Den wirklich besten Preis für den Sony Bravia 4K-TV (KD-X85L) in den Größen 55, 65 und 75 Zoll liefert dir in Wahrheit MediaMarkt – jedoch erst mit einem kleinen wie simplen Spar-Trick. Zunächst strahlt dir hier etwa für das kleinste Modell nämlich ein Preisschild von 939 Euro entgegen, womit MediaMarkt eigentlich teurer ist als die Konkurrenz. Wer sich allerdings (kostenfrei) als myMediaMarkt-Mitglied anmeldet, drückt den Preis auf niedrige 798,15 Euro. Zwar landest du inklusive Versand schlussendlich bei 828,05 Euro – günstiger geht’s im Netz aber aktuell bei keinem anderen Händler.

Sony 4K-TV mit myMediaMarkt-Rabatt

Und auch bei den Sony 4K-TVs in 65 und 75 Zoll liefert dir MediaMarkt mit dem Extra-Rabatt den aktuellen Bestpreis. Wie bereits erwähnt, reicht hier beim Preisvergleich aber nicht nur ein schneller Blick auf die Top-Deals. MediaMarkt taucht nämlich erst weiter unten auf, da idealo den myMediaMarkt-Rabatt nicht mitberechnen kann.

Die Anmeldung bei myMediaMarkt ist komplett kostenfrei und in bereits in nur wenigen Klicks erledigt. Neben exklusiven Preisnachlassen wie jetzt beim Sony 4K-TV bietet dir das Treueprogramm übrigens noch einige weitere Vorteile. So sicherst du dir bei jedem Kauf beispielsweise Punkte, welche ab einer bestimmten Menge gegen Rabatt-Coupons eingetauscht werden können. Wer also ohnehin öfter bei MediaMarkt shoppt, kann hier langfristig noch mal extra sparen. Hinzu kommen außerdem noch nette Goodies wie ein verlängertes Rückgaberecht von 28 Tagen. Und selbst wenn du nur Interesse an dem Sony-Fernseher hast, lohnt sich die Anmeldung in jedem Fall.

Mit 120 Hz, 4K und Co. – Das bietet der dir 4K-Fernseher

Der Preis bei MediaMarkt stimmt also schon mal, doch was hat der Sony-Fernseher überhaupt auf dem Kasten? Der UHD-TV besitzt ein Full Array LED-Display und liefert dir eine 4K-Auflösung, inklusive HDR, Dolby Vision und Co. In Kombination mit weiteren Bildoptimierungen soll dir so ein möglichst farbenfrohes und kontrastreiches Bild geboten werden. Ein absolutes Highlight ist zudem die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz (nativ 100 Hz). Dadurch werden Bewegungen besonders flüssig dargestellt – was sich speziell bei rasanten Action-Filmen oder Gaming bemerkbar macht. Beim Sound setzt Sony hingegen auf 2 x 10W Double Bass Reflex Lautsprecher. Dolby Atmos wird ebenso unterstützt.

Egal, ob für Sportübertragungen, TV-Abende oder zum Zocken – der Sony 4K-TV ist eine gute Wahl

Ebenfalls sehen lassen kann sich die Anschlussvielfalt. Der Sony 4K-TV besitzt etwa gleich vier HDMI-Stecker (2 x 2.0 ; 2 x 2.1), sowie zwei USB-Slots und einen digitalen Audioausgang. Außerdem ist das Gerät CI+ zertifiziert – dem Einsatz einer HD+-Karte für hochauflösenden TV-Genuss steht also nichts im Weg. Wer hingegen lieber auf Streaming setzt, verbindet den UHD-Fernseher einfach ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet. Dabei brauchst du zur Steuerung übrigens nicht unbedingt die Fernbedienung: Der Smart-TV kann nämlich ebenso ganz komfortabel per Sprachbefehl bedient werden (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit).

→ Sony 4K-TV bei MediaMarkt kaufen