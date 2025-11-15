Fast zum halben Preis bei MediaMarkt: Jeder will jetzt diese Heißluftfritteuse

Wer noch keine Heißluftfritteuse hat, sollte jetzt bei MediaMarkt vorbeischauen, denn hier gibt es ein starkes Angebot mit fast 50 Prozent Rabatt. Dadurch kommst du an ein Top-Modell mit Spitzenbewertungen für unter 100 Euro.
Im Angebot ist die Cosori Turbo Blaze 6-Liter-Heißluftfritteuse. Hier ist Platz für bis zu 6 Liter, um zum Beispiel eine große Menge Pommes oder sogar ein ganzes Hähnchen zuzubereiten. Natürlich ist mit dem energiesparsamen Küchengerät noch vieles mehr möglich. Insgesamt verfügt der Airfryer nämlich über zehn voreingestellte Programme, um unter anderem Brot zu backen, Muffins zuzubereiten oder sonstige Rezepte auszuprobieren. Im Lieferumfang enthalten sind neben einem klassischen Frittierkorb auch eine Spießhalterung und eine Crisper-Platte, mit der du noch mehr Möglichkeiten bekommst. Alle Einsätze sind spülmaschinenfest und somit schnell wieder sauber.

Fast für die Hälfte: Wir checken den Preis

Vom UVP (179,99 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 44 Prozent ab. Dadurch stehen für dich nur noch 99 Euro auf der Rechnung. Der Versand ist zudem kostenfrei, wodurch MediaMarkt den aktuell besten Preis am Markt bietet. Auch in den vergangenen Monaten war die Heißluftfritteuse meist deutlich teurer als jetzt (siehe Preisvergleich und -verlauf).

Die Cosori Turbo Blaze 6-Liter-Heißluftfritteuse bietet Platz für große Mengen wie Pommes und Co. und verfügt über mehrere voreingestellte Programme für vielfältige Zubereitungen. Im Lieferumfang sind zusätzlich Frittierkorb, Spießhalterung und Crisper-Platte enthalten, alle Einsätze sind spülmaschinenfest.
