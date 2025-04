Fast zum halben Preis bei Amazon: Dieser HP-Drucker spart dir Zeit, Geld – und Nerven!

Kennst du das auch? Immer genau dann, wenn du etwas Wichtiges drucken willst, ist die Tinte leer – oder sogar eingetrocknet. Mit dem HP Smart Tank Plus 570 gehört das der Vergangenheit an. Statt teurer Einwegpatronen setzt dieses Modell auf ein cleveres Tintentanksystem, das du selbst nachfüllst. Im Lieferumfang ist bereits genug Tinte für bis zu drei Jahre enthalten – und dank zusätzlichem Rabatt und Cashback wird der Drucker aktuell besonders günstig angeboten. Bei Amazon hast du dadurch die Chance, einen echten Top-Drucker von HP fast zum halben Preis zu ergattern.

Drucken, Scannen, Kopieren – alles in einem Gerät

Ob für den privaten Gebrauch oder dein kleines Business: Auch im Jahr 2025 brauchst du hin und wieder einen Drucker. Viele Tickets, Verträge oder Unterlagen benötigen nach wie vor eine physische Kopie. Und vielleicht willst du ja auch kreative Projekte wie personalisierte Gutscheine oder Grußkarten umsetzen. Mit dem HP Smart Tank Plus 570 hast du dafür das perfekte 3-in-1-Gerät: Du kannst nicht nur drucken, sondern auch scannen und kopieren – und das alles in hoher Qualität.

Großer Tank, kleine Kosten: So clever druckst du

Die integrierten Tintentanks lassen sich ganz einfach mit speziellen HP-Flaschen auffüllen – sauber, schnell und ohne Kleckerei. Egal ob schwarze oder bunte Tinte: Du kannst bei Bedarf auch nur kleine Mengen einfüllen, um ein Eintrocknen zu vermeiden. Und wenn du viel druckst, profitierst du besonders: Eine einzige HP-Tintenflasche reicht nämlich für bis zu 6.000 Seiten – das ist ein Vielfaches dessen, was normale Patronen schaffen. Zusätzlich sind die Flaschen günstiger und umweltfreundlicher, da weniger Verpackungsmüll anfällt. Auch die Druckköpfe kannst du bei Bedarf austauschen, was die Lebensdauer des Druckers weiter verlängert.

HP Smart Tank plus 570 Drucker – die Farbflaschen halten für Tausende Drucke

Mit einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 100 Seiten musst du außerdem nicht ständig Papier nachlegen. Das dürfte ebenfalls Vieldrucker freuen. Die Bedienung erfolgt weiterhin intuitiv über das Frontdisplay oder alternativ per HP Smart App direkt vom Smartphone, Tablet oder Laptop. Der Drucker unterstützt zudem Apple AirPrint, Fire-Geräte und mehr, was die Bedienung und Verbindung mit diversen Geräten noch einfacher macht. Dual-Band-WLAN sorgt darüber hinaus für eine stabile Verbindung, während HP eine gestochen scharfe Druckqualität und eine um 38 Prozent höhere Druckgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell verspricht.

Per Smartphone oder ein anderes Mobilgerät druckst du Dokumente bequem aus der Ferne

Jetzt fast 200 Euro sparen – inklusive Tinte für viele Jahre

Der HP Smart Tank plus 570 Multifunktionsdrucker ist bei Amazon mit dem Label „Amazons Tipp“ ausgezeichnet und hat bei über 8.500 Rezensionen eine gute Bewertung von 4,1 Sternen bekommen. Im Lieferumfang ist Tinte für bis zu 12.000 Seiten in Schwarz-Weiß und 8.000 Seiten in Farbe enthalten – je nach Nutzungsverhalten reicht das für mehrere Jahre. Aktuell bekommst du den HP Smart Tank Plus 570 bei Amazon für nur 214 statt 369,90 Euro, was bereits ein satter Rabatt von 42 Prozent ist.

Obendrauf kannst du dir 20 Euro Cashback direkt bei HP sichern. Alles, was du dafür tun musst: Den Kaufnachweis auf der HP-Website bis spätestens 30 Tage nach dem Kauf einreichen – und schon wird dir das Geld aufs Konto überwiesen. Da der Versand bei Amazon kostenfrei ist, zahlst du – nach Cashback-Abzug nur noch 194 Euro für einen top ausgestatteten Multifunktionsdrucker.

HP Smart Tank plus 570: Hier geht’s direkt zum Angebot!

Alternative mit Fax- und Duplexfunktion

Du brauchst eine Faxfunktion oder möchtest regelmäßig beidseitig drucken? Dann lohnt sich ein Blick auf den HP Smart Tank 7605. Auch dieses Modell setzt auf das clevere Tintentanksystem, bietet aber zusätzlich automatischen Duplexdruck. Dadurch bedruckt der HP Smart Tank 7605 Papier bei Bedarf automatisch von beiden Seiten. Damit sparst du nicht nur Papier, sondern auch Zeit – denn lästiges manuelles Wenden entfällt. Mit Rabatt und 50 Euro Cashback zahlst du aktuell insgesamt nur noch rund 233 Euro.