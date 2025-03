Fast für die Hälfte: Diesen Saugroboter-Deal bei Aldi solltest du nicht verpassen

Vielleicht glaubst du, dass Haushaltsroboter dieser Art mindestens 500 oder sogar 1.000 Euro kosten müssen? Das stimmt nicht! Dank eines satten Rabatts von 48 Prozent kannst du dir bei Aldi den Yard Force Amiro R5 bereits für nur 179 Euro sichern. Was dieses Modell alles bietet und ob sich das Angebot wirklich lohnt, erfährst du hier.

Saugroboter mit Wischfunktion: Das kann der Haushaltshelfer

Der Saugroboter von Yard Force kann Krümmel, Staub und sonstigen Schmutz von Hart- sowie Teppichböden aufnehmen. Dazu liefert er eine Saugleistung von bis zu 3.500 Pa. Dank des verbauten Wischmopps lassen sich aber auch eingetrocknete und flüssige Verschmutzungen problemlos entfernen. Im Inneren sind ein Wassertank und ein Staubtank verbaut, in dem der Schmutz landet. In deinen vier Wänden findet sich der Roboter zudem mit LiDAR-Laser-Navigation zurecht. Dadurch erkennt er die Umgebung präzise und kann Hindernisse clever umfahren, statt dagegen zu fahren. In der mitgelieferten Dockingstation lädt der 5.200-mAh-Akku nach der Reinigung automatisch wieder auf, sodass der Saugroboter immer einsatzbereit bleibt.

Optional lässt sich der Saugroboter auch per App steuern. Leider ist die App nur für iOS-Geräte verfügbar, was Android-Nutzern gewisse Einschränkungen bringt. Alternativ kann der Roboter aber auch problemlos über Tasten direkt am Gerät gesteuert werden. Praktisch für alle, die sich keine App herunterladen wollen oder können. Dank seines schlanken Designs kommt die Putzhilfe außerdem leicht unter Tische, Schränke sowie andere Möbel und hinterlässt kein Staubkorn. Wenn du also in Zukunft zwei Hausarbeiten weniger im Hinterkopf haben und stattdessen den Roboter die Arbeit erledigen lassen möchtest, ist dies eine gute Wahl.

48 Prozent Rabatt bei Aldi: Ein guter Preis für den Saugroboter?

Schauen wir auf den Preis: Statt des UVP von 349 Euro kostet der Saugroboter mit Wischfunktion jetzt nur noch 179 Euro. Dazu kommen zwar noch Versandkosten, aber der Rabatt von 48 Prozent sorgt dennoch dafür, dass du das Gerät derzeit nirgendwo sonst so günstig bekommst (siehe Preisvergleich). Du kannst also bedenkenlos zuschlagen, wenn du einen preiswerten Saugroboter suchst.

