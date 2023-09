Fast die Hälfte billiger: Philips 4K-TV mit Ambilight für rund 500 Euro im Angebot

Die Philips UHD-Fernseher sind dank der Ambilight-Technologie wahrlich einzigartig. Das verbaute Rücklicht liefert dir beim täglichen Fernsehen zahlreiche Vorteile und sorgt für eine tolle Atmosphäre beim nächsten Filmabend. Aktuell kannst du dir bei Otto – dank eines Rabatts von 47 Prozent – bereits für nur 479 Euro (+ 39,95 Euro Versandkosten) einen solchen Ambilight 4K-TV in 50 Zoll sichern. Bei Galaxus kommst du sogar noch günstiger weg: Hier zahlst du inklusive Versand 508,49 Euro. Gleichzeitig gibt es übrigens auch noch ein cooles Gewinnspiel rund um die 4K-TVs von Philips.

50 Zoll Ambilight 4K-TV: Ein Top-Gerät zum kleinen Preis

Bei dem Aktionsgerät handelt es sich um den Philips 50PUS8507/12 4K-TV in 50 Zoll. Der erste Hingucker ist dabei selbstverständlich die Ambilight-Technolgie. Philips setzt hierbei auf ein dreiseitiges Rücklicht, welches sich sowohl an das Geschehen auf dem Bildschirm als auch an deine Wandfarbe anpassen kann.

Doch auch abseits der coolen Lichter hat der 4K-TV einiges auf dem Kasten. So liefert dir der Fernseher eine gestochen scharfe Auflösung, eine tolle Farbwiedergabe sowie eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Dafür wird selbstverständlich auch auf die gängigen HDR-Formate wie HDR10+ sowie diverse Bildoptimierungen gesetzt. In Sachen Sound wird zudem Dolby Atmos unterstützt.

Wer gerne seine Konsole, einen Blu-Ray-Player oder eine Soundbar an den 4K-TV anschließen möchte, hat hierfür eine Vielzahl an Anschlüssen zur Auswahl. So gibt es etwa gleich vier HDMI-Stecker (mit VRR und eARC). Hinzu kommen ebenso zwei USB 2.0-Slots, ein digitaler Audioausgang sowie ein Kopfhöreranschluss. Ein Triple Tuner und ein CI+-Modul sind auch vorhanden. Darüber hinaus kannst du den Smart-TV natürlich ebenfalls via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen.

Preis-Check: Hier gibt’s den Fernseher am günstigsten – Cooles Gewinnspiel on top!

Bei Otto kommst du bis zum 5. September satte 47 Prozent billiger an den 4K-TV. Dadurch rutscht der Preis auf niedrige 479 Euro. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 39,95 Euro, wodurch schlussendlich 518,95 Euro auf der Rechnung stehen. Doch es geht sogar noch billiger: Aufgrund der hohen Versandkosten bei Otto kommst du bei Galaxus noch minimal günstiger an den Philips Fernseher. Hier wird nämlich versandkostenfrei geliefert, wodurch du insgesamt nur 508,49 Euro zahlst. Dabei handelt es sich dann auch um den aktuellen Bestpreis im Netz.

→ Philips 50 Zoll 4K-TV für 508,49 Euro bei Galaxus

Für Fußball-Fans lohnt sich der TV-Deal sogar gleich doppelt. Bis zum 31. Januar 2024 hast du beim Kauf des Philips-Geräts nämlich monatlich die Chance, zwei Tickets für Spiele des FC Barcelona zu gewinnen (inklusive Anreise und Unterkunft)! Zusätzlich werden pro Monat auch 10 Trikots des spanischen Spitzenclubs verlost. Alle Infos zu der coolen Aktion findest du auf dieser Seite.