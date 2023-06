Fast ausverkauft: Letzte Chance für diesen KitchenAid-Deal

Nur noch bis Montagmorgen, 9 Uhr, gibt es bei MediaMarkt einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment. Während einige Schnäppchen auf den zweiten Blick keine mehr sind, sind andere wiederum schon ausverkauft.

KitchenAid: Ikonische Küchenmaschine zum Kracherpreis

Willst du eine Küchenmaschine von KitchenAid günstig abstauben, ist jetzt womöglich der perfekte Zeitpunkt dafür. Die Geräte des US-Herstellers gehören mit ihrem ikonischen Design und dem langlebigen Direktantrieb zu den absoluten Tipps in Sachen Küchenmaschine.

Der absolute Schnäppchen-Tipp bringt die KitchenAid Artisan 5KSM125EER (300 Watt; 4,8 Liter Schüssel) im Set mit dem Gemüseschneider-Aufsatz für vorne drauf zum Preis von 499,99 Euro nach Hause. Von diesem Preis kannst du noch einmal gut 80 Euro abziehen und erhältst das Set dann zum absoluten Tiefpreis von rund 420 Euro. Willst du nur die Maschine haben, ist ein Angebot von Expert (414 Euro) derzeit besser. Durch die Zugabe des Gemüseschneiders (Einzelpreis mindestens 65 Euro) wird das Angebot zum echten Preisbrecher.

Die Artisan Küchenmaschine wird von einem 300 Watt Motor angetrieben und bietet somit auch viel Kraft für zähen Teig. Der Vorteil der KitchenAid liegt dabei im Direktantrieb, denn verglichen mit vielen anderen Küchenmaschinen wirken die 300 Watt wenig. Geräte anderer Hersteller, die einen Zahnriemen zwischen Motor und Rührer haben, verlieren hier deutlich an Power während der Übersetzung. Dazu ist ein Direktantrieb, wie ihn der Hersteller verbaut, deutlich wartungsärmer und viel langlebiger. In der Regel hält eine KitchenAid Jahrzehnte lang.

Der Gemüseschneider-Aufsatz liegt mit dabei und beinhaltet drei verschiedene Raspel- und Schneide-Trommeln.

Der Direktantrieb wirkt sich auf das planetarische Rührsystem aus, bei dem sich der Schaft in eine andere Richtung dreht, als der jeweilige Aufsatz. Dadurch rührt und knetet der Küchenhelfer Teig und Desserts gleichmäßig gründlich und in Windeseile.

Noch günstiger in der kleinen Version

Die kleinere und etwas schwächere Version (250W, 4,3 Liter) ist noch ein Stück günstiger, aber nur noch in ganz wenigen Varianten verfügbar. In Weiß kostet sie vor dem Rabatt 399,99 Euro. Den Preis drückst du dank Warenkorb-Abzug auf 336,13 Euro. Endspurt: Die Angebote enden schon am Montagmorgen wieder.