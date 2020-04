Jetzt weiterlesen

Am 24. März ist Disney+ auch in Deutschland an den Start gegangen. Schon im Vorhinein hatte der junge Streaming-Dienst mit einigen Eskapaden zu kämpfen; beim hiesigen Marktstart musste der Konzern aufgrund der Corona-Krise auch die Bit-Rate verringern. Nun gab es neuen Ärger wegen „Die Simpsons“. Doch Disney will sie aus der Welt schaffen.