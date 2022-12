Fast 500 Rabatt! Hier sparst du bei Samsung TVs

4K-Fernseher überzeugen mit gestochen scharfen Bildern und erfreuen sich großer Beliebtheit, kosten jedoch gerne auch mal eine ordentliche Stange Geld. Wenn du deinen Geldbeutel beim TV-Kauf schonen möchtest, solltest du dir die Angebote von Samsung auf Amazon nicht entgehen lassen. Hier sind unsere Empfehlungen.

4K zum kleinen Preis: Samsung Crystal UHD

Fangen wir mit dem günstigsten der 4K-Fernseher an: Der Samsung Crystal UHD kostet in 50 Zoll aktuell 569 Euro, das sind 27 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP von 779 Euro. Trotz des verhältnismäßig geringen Preises musst du hier auf nichts verzichten. Durch Dynamic Crystal Color wird ein HDR-Bild mit enormer Farbvielfalt versprochen und dank des leistungsstarken 4K Upscalings erstrahlen auch ältere Serien und Filme in neuem Licht. Diese kannst du selbstverständlich über die Apps von Amazon, Netflix und Co. streamen. Dank einer Größe von 50 Zoll sollte der Samsung TV dabei auch in die meisten Wohnzimmer problemlos passen.

Fast 500 Euro Ersparnis beim Top-TV: Samsung QLED 4K Q95T landet deutlich unter 1.000 €

Deutlich größer wird’s hingegen beim Samsung QLED 4K Q95T: Im Angebot ist nämlich die Variante in 65 Zoll für 899 Euro. Durch den Quantum Prozessor 4K und das Adaptive Picture werden Bild und Ton stets optimiert. In Kombination mit der Antireflexbeschichtung solltest du auch bei veränderten Lichtbedingungen alles auf dem Bildschirm erkennen können. Der Ultra Viewing Angle sorgt gleichzeitig dafür, dass du aus nahezu jedem Winkel fernsehen kannst.

Der Samsung QLED 4K Q95T überzeugt mit tiefen Kontrasten, detaillierten Bildern und verfügt außerdem über 4K AI Upscaling. Natürlich sind auch hier die gängigen Streaming-Apps erhältlich. Im Preisvergleich spart man bei dem Angebot aktuell fast 500 Euro im Vergleich zur Konkurrenz – ein guter Deal!

Fernseher der Spitzenklasse: Samsung QLED 4K Q80A

Wer bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen und einen Riesen-Fernseher der Spitzenklasse haben möchte, sollte einen Blick auf den Samsung QLED 4K Q80A in 85 Zoll für 2.799 Euro werfen. Auch in diesem Gerät sorgen der Quantum Prozessor 4K und das Adaptive Picture für eine hohe Bildqualität. Außerdem soll die Quantum Dot Technologie für lebendige Farben sorgen. Das Spannende an diesem Angebot ist aber auf jeden Fall die Größe des Fernsehers. Mit dem Samsung QLED 4K Q80A in 85 Zoll erwartet dich hier eines der größten Modelle, die Samsung überhaupt anbietet. Zu einem Preis von 2.799 Euro. Ein guter Deal für den Samsung TV, der auch im Netz aktuell von keinem anderen Anbieter geschlagen wird.