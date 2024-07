Fast 500 Euro Rabatt auf ein Vorwerk-Set sind nicht nur auf den ersten Blick ein tolles Angebot, auch beim zweiten Hinschauen überzeugt das sogenannte „SysTeam-Set“. Allen voran der Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit der EB7 Elektrobürste und dem SP7 Saugwischer ist die perfekte Lösung fürs tägliche Saugen und Wischen deiner Böden. Mit dem VR7 Saugroboter (samt RB7 Servicestation) kommt dann aber noch eine smarte Putzhilfe hinzu, die dir ohne dein Zutun beim Hausputz gehörig unter die Arme greift. Insgesamt bekommst du hier also wirklich das ideale Komplettpaket für eine saubere Wohnung – und das jetzt mit fast 500 Euro Rabatt.

Der beste Saugwischer von Vorwerk: Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit EB7 & SP7

Vorwerk liefert dir mit dem Kobold VK7 samt EB7 Elektrobürste ein echtes Kraftpaket für deinen Hausputz. Vier Leistungsstufen sowie die Boost-Funktion mit bis zu 400 W Nennleistung sorgen dafür, dass wirklich kein Staubkorn auf dem Boden bleibt. Und selbst festsitzende Krümel oder Haare aus Teppichen werden problemlos entfernt. Dabei erkennt der Vorwerk-Sauger verschiedene Untergründe übrigens komplett eigenständig und passt dementsprechend die Saugleistung an. So sind stets perfekte Ergebnisse garantiert. Gleichzeitig stimmt aber nicht nur die Leistung, sondern auch die Handhabungen. Mit dem kabellosen Sauger vermeidest du nämlich Kabelsalat und bist dank des schwenkbaren 180°-Griffs flexibel unterwegs.

Testsieger bei Stiftung Warentest: Der Kobold VK7 von Vorwerk.

Bereits die Kombination bestehend aus dem Kobold VK7 Akku-Staubsauger und der EB7 Elektrobürste wurde bei der Stiftung Warentest im vergangenen Jahr als Testsieger gekürt. Hier im Set bekommst du mit dem SP7 Saugwischer aber noch ein weiteres nützliches Extra dazu. Mob und Eimer werden hiermit aus der Wohnung verbannt, denn der Aufsatz macht aus dem Staubsauger kurzerhand einen Saugwischer. Du erledigst also zwei Arbeitsschritte in einem – das spart Zeit! Und auch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dadurch, dass gleichzeitig gesaugt und gewischt wird, lässt sich nämlich auch besonders hartnäckiger Schmutz effektiv entfernen. Außerdem praktisch: Das Mikrofaser-Reinigungstuch kann im Anschluss einfach in der Waschmaschine gereinigt werden.

Vorwerk Kobold VK7 Akku-Staubsauger im Set mit Elektrobürste und Saugwischer.

Kobold VR7 Saugroboter – Autonome Putzhilfe mit RB7 Servicestation

Das Premium-Set von Vorwerk beinhaltet zusätzlich noch einen weiteren Testsieger: den Kobold VR7 Saugroboter. Dieser konnte sich nämlich ebenfalls den ersten Platz bei der Stiftung Warentest sichern. Und auch wir waren bei unserem Test begeistert von der Saugstärke der kleinen Putzhilfe. Der Roboter setzt dabei ebenfalls auf eine automatische Bodenerkennung, um optimale Saugergebnisse garantieren zu können. Ein großer Vorteil ist obendrein das spezielle, D-förmige Design des VR7. Hiermit kommt das Vorwerk-Gerät nämlich noch besser in Ecken und Kanten – ein großer Vorteil im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten.

Durch das D-förmige Design reinigt der Saugroboter Ecken und Kanten deutlich effektiver

Der Saugroboter bewegt sich zudem gekonnt durch deine Wohnung und umgeht dabei Hindernisse ohne Probleme. Mit einer Akkuladung hält er übrigens maximal 2 Stunden am Stück durch. Hinzu kommen viele praktische Einstellungsmöglichkeiten in der App. So lassen sich etwa Reinigungszonen programmieren, um bestimmte Orte besonders intensiv reinigen zu lassen. Und auch Sperrzonen können eingestellt werden.

Um das Ganze noch komfortabler zu machen, legt Vorwerk noch die RB7 Servicestation mit ins Paket. Hier lädt sich der Saugroboter nach getaner Arbeit nicht nur eigenständig wieder auf, sondern auch der eingesammelte Staub und Schmutz wird vollautomatisch abgesaugt. So kann das Gerät bis zu 60 Tage autark arbeiten.

Saugroboter von Vorwerk mit Service-Station

Vorwerk Sommerangebote: Fast 500 Euro Rabatt aufs Premium-Set

Wie eingangs versprochen bekommst du das Premium Vorwerk-Set bestehend aus dem Akku-Staubsauger und dem Saugroboter jetzt fast 500 Euro günstiger. Grund dafür sind die aktuell laufenden Sommerangebote von Vorwerk. Hierbei bekommst du verschiedene Sets mit ordentlichen Rabatten und praktischen Gratis-Extras.

Auf ein Geschenk musst du bei dem Angebot zum hier vorgestellten „SysTeam-Set“ zwar verzichten, dafür kann sich der Rabatt in Höhe von 497,60 Euro definitiv sehen lassen. Du zahlst somit noch 2.499 Euro für die Staubsauger- und Saugroboter-Kombi.

Dir reicht ein starker Vorwerk-Staubsauger? Dann wirf doch mal einen Blick auf die anderen Sets zum Kobold VK7:

VK7 Akku-Staubsauger + EB7 Elektrobürste & gratis Schlauch + Autodüse für 979 Euro (20,90 Euro Ersparnis + Geschenk)

VK7 Akku-Staubsauger + SP7 Saugwischer & gratis Schlauch + Autodüse für 1.129 Euro (19,70 Euro Ersparnis + Geschenk)

VK7 Akku-Staubsauger + EB7 Elektrobürste + SP7 Saugwischer & gratis AC7-Set für 1.439 Euro (109,70 Euro Ersparnis + Geschenk)

VK7 Akku-Staubsauger + EB7 Elektrobürste + SP7 Saugwischer + PB7 Elektro-Polsterbürste + VG100 Fensterreiniger & gratis AC7-Set für 1.799 Euro (317,70 Euro Ersparnis + Geschenk)