Fast 50 Prozent Rabatt: Preis für Bosch-Akkusauger rauscht in die Tiefe

Wenn du schon einmal einen Akkusauger genutzt hast, wirst du dir der vielen Vorteile bewusst sein. Vielleicht steigst du aber auch zum ersten Mal auf einen kabellosen Staubsauger um. In beiden Fällen bietet der „Athlet BCH6ATH25“ von Bosch eine richtig gute Leistung für die Reinigung deiner Fußböden zu Hause.

Akkusauger von Bosch: Hierfür ist er ideal

Ich erinnere mich noch gut daran, wie lästig es war, mit einem kabelgebundenen Staubsauger die Wohnung sauberzumachen. Ständig von Raum zu Raum das Kabel umstecken – und das Gerät, das man hinter dem Schlauch herzieht, ist auch immer im Weg. Anders ist das bei einem Akkusauger, wie dem „BCH6ATH25“ von Bosch. Einmal aufgeladen hast du nämlich für bis zu volle 60 Minuten viel mehr Flexibilität. Treppenstufen, Teppiche oder Hartböden sind im Nu von Staub und Schmutz befreit und danach kommt der Sauger einfach wieder an die Steckdose. Über Nacht – oder nach sechs Stunden – ist der Akkusauger dann wieder vollgeladen und bereit für seinen nächsten Einsatz.

Dieses Modell von Bosch bietet insgesamt drei Leistungsstufen, die sich nach Bedarf umstellen lassen. So sparst du bei leicht verschmutzten Hartböden Energie und kannst bei verstaubten Teppichen die volle Power aus dem Akkusauger herausholen – und mit ihr auch den ganzen Schmutz aus dem Teppich. Die motorisierte Bodendüse rotiert rund 5.000-mal pro Minute und entfernt so selbst aus Fugen und sonstigen Unebenheiten Staub und Krümel mit Leichtigkeit. Der Schmutz landet dabei in einem dafür vorgesehenen Behälter ohne Beutel. Du musst also kein Zubehör teuer nachkaufen, wie es etwa beim deutlich teureren Konkurrenten von Vorwerk der Fall ist.

Fast zum halben Preis: Ist das der beste Deal im Netz?

Du musst bei diesem Modell zwar auf Schnickschnack, wie eine automatische Schmutzerkennung oder eine Absaugstation verzichten, bekommst aber dafür gewohnt hohe Bosch-Qualität. Die zeichnet sich auch bei den über 1.300 Bewertungen mit rund 4,5/5 Sternen ab. Und der Preis für den Marken-Akkusauger ist ebenfalls wirklich top. Denn Otto verlangt dank 46 Prozent gerade nur noch 199 statt 369 Euro. Vor allem im Vergleich zu Vorwerk oder Dyson ist das ein richtig guter Preispunkt. Wenn du also hohe Qualität möchtest, aber kein ganzes Vermögen ausgeben willst, dürfte der Sauger eine gute Wahl für dich sein. Inklusive Versandkosten landest du bei Otto bei insgesamt 203,95 Euro. Das ist momentan der beste Preis im Netz (Preisvergleich).