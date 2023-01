Fast 50 Prozent Rabatt: Fischer E-Mountainbike für unter 1.000 Euro im Angebot

Für unter 1.000 Euro kommst du bei Saturn jetzt an das Fischer Montis EM 1724 E-Mountainbike. Doch was wird dir für den Preis geboten? Alle Details zum Rad gibt’s hier.

Fischer Montis E-Mountainbike – Pedelec mit Vorzügen

Für den Preis von 999 Euro (plus 29,90 Euro Versand) bekommst du ein Pedelec mit 29-Zoll Mountainbike-Reifen, einer Rahmenhöhe von 51 cm und einer Shimano 10-Gang-Kettenschaltung. Die einzigartige Rahmengeometrie sorgt währenddessen für eine komfortable Sitzposition, vor allem für groß gewachsene Personen. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei maximal 135 kg. Darüber hinaus punktet das E-Bike mit einer guten Federgabel, sodass du auch unebene Strecken problemlos befahren kannst. Außerdem ist das Fahrrad mit einem Batterie-Leuchten-Set samt Reflektoren sowie starken hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. Dadurch ist das Bike StVZO-konform und für den Straßenverkehr zugelassen.

Das Besondere an dem E-Bike ist aber natürlich der kraftvolle Bafang Silent Drive Hinterradmotor mit 45 Nm. Dieser kommt auf eine Motorunterstützung von bis zu 25 km/h und ist mit fünf Leistungsmodi ausgestattet. Dadurch werden anstrengende Berge im Handumdrehen zur Leichtigkeit. Damit du nicht auf halber Strecke liegen bleibst, wurde ein semi-integrierter Akku mit 48 Volt verbaut. Laut Fischer sollst du damit bis zu 120 Kilometer Strecke zurücklegen können – dies ist jedoch stark abhängig von Faktoren, wie deiner Geschwindigkeit, der Strecke und vielem mehr. Aufgeladen bekommst du den Akku innerhalb von sechs Stunden – wodurch sich das E-Mountainbike perfekt über Nacht laden lässt.

Bedienung über LCD-Display – So leicht kann es gehen

Damit dir die Bedienung des Rads auch während der Fahrt leicht von der Hand geht, wurde ein LCD-Display mit ordentlicher Größe verbaut. Darüber kannst du dir beispielsweise deine momentane Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke oder den verbleibenden Akkustand anzeigen lassen. Der Bildschirm verfügt über einen USB-Anschluss und ist Bluetooth-fähig.

Alternativ lässt sich auch die eigene E-Connect-App von Fischer nutzen. So kannst du unter anderem auf eine hilfreiche Reichweitenanzeige zurückgreifen oder dir bei der Navigation helfen lassen. Zusätzliche Bedienelemente befinden sich außerdem am Lenker, was die Steuerung nochmals erleichtert. Das Preisschild von 999 Euro ist dabei ein guter Deal für das E-Mountainbike – günstiger gibt’s das Rad im Netz momentan nämlich nicht.