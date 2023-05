Fast 50 Prozent Rabatt! Diese 80-Euro-Kopfhörer kosten jetzt nur 44 Euro

Beim Sport oder unterwegs sind kabellose Kopfhörer besonders praktisch. Die Jabra Elite 3 sind In-Ear-Kopfhörer, die auch bei sommerlichen Temperaturen angenehm zu tragen sind. Dazu versprechen sie einen hervorragenden Sound zu einem niedrigen Preis. Dank 44 Prozent Rabatt bekommst du die kleinen Ohrstöpsel jetzt zum günstigsten Preis im Netz für nur noch 44 Euro.

Jabra Elite 3: Das können die Bluetooth-Kopfhörer

Die Jabra Elite 3 sind echte Allrounder. Sie bieten einen tollen Klang, einen ausgiebigen Akku und ein schickes Design. Damit sind sie optimal für deinen Alltag geeignet: Für den Sport, den Weg zur Schule oder Uni und fürs Büro. Dank eines geräuschisolierenden Designs werden störende Töne aus der Umgebung deutlich reduziert – damit du dich voll und ganz auf deine Musik konzentrieren kannst. Wenn du eine Bahnansage oder ähnliches hören möchtest, kannst du aber auch dank der HearThrough-Funktion deine Umgebung mit eingesetzten Kopfhörern problemlos wahrnehmen. Über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen die Ohrhörer allerdings leider nicht.

Dafür liefern die Bluetooth-Kopfhörer einen kräftigen Klang, perfekt für basslastige Elektro- oder Hiphop-Beats. Aber auch alle weiteren Musikrichtungen spielen die Jabra Elite 3 mit einem lebendigen Sound ab. Und auch für Telefonate oder Business-Calls sind die In-Ears bestens geeignet. Denn die vier Mikrofone sorgen für eine top Sprachqualität bei Anrufen. Praktisch ist zudem der Mono-Modus. Denn damit kannst du etwa beim Fahrradfahren nur einen Kopfhörer ins Ohr stecken, während der andere im Ladecase auflädt.

Lange Laufzeit und vor Wasser geschützt

Alleine bieten die In-Ear-Kopfhörer eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden. In Kombination mit der Ladebox kommst du sogar auf bis zu 28 Stunden Power. Und sollte der Akku einmal leer gehen, hast du nach nur 10 Minuten wieder genügend Saft für eine weitere Stunde Musik- oder Podcastwiedergabe. Darüber hinaus sind die In-Ears nach IP55 vor Spritzwasser geschützt. Dadurch halten sie auch einem plötzlichen Regenschauer oder Schweißtropfen beim Sport problemlos stand.

Außerdem cool: Per Touch auf die Kopfhörer kannst du via Sprachbefehl nach dem Wetter fragen oder andere Funktionen von Amazons Sprachassistent Alexa nutzen. Dazu verbinden sich die Kopfhörer mittels Bluetooth 5.2 mit deinem Smartphone oder Tablet und ermöglichen so eine stabile Verbindung. Gleichzeitig lassen sich bis zu sechs Geräte mit den Earbuds verbinden. Auf lästiges Koppeln und Entkoppeln kannst du daher verzichten und dich stattdessen jederzeit schnell verbinden.

Bei MediaMarkt gibt’s die Bluetooth-Kopfhörer von Jabra aktuell zum Angebotspreis von nur 44 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 44 Prozent. Dadurch gibt es die In-Ears momentan nirgendwo günstiger zu kaufen (Link zum Preisvergleich).