Fast 40 Prozent Rabatt: Wertige Tefal-Pfanne im Last Minute Prime Angebot

Beim Anbraten von Gemüse, Bratkartoffeln, (Veggie-)Schnitzeln und Co. ist wichtig: Die Wärme sollte gut verteilt sein und es sollte nichts anbacken. Außerdem muss die Pfanne ordentlich verarbeitet sein und gut in der Hand liegen. Auf die Tefal C38806 Hard Titanium Essential Bratpfanne mit 28 cm Durchmesser trifft all das zu. Dabei ist sie für alle Herdarten außer Induktion geeignet und mit einer besonders widerstandsfähigen Antihaftversiegelung ausgestattet. Praktisch ist zudem der integrierte Temperaturanzeiger. Das Thermo-Signal in der Mitte der Pfanne zeigt dir an, wann die optimale Temperatur erreicht ist.

Tefal Pfanne am Prime Day: Das musst du über das Angebot wissen

Darüber hinaus wurde die Pfanne allein im letzten Monat mehr als 1.000-mal gekauft und hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen gesammelt – du erhältst also ein Produkt, das bereits viele Kunden vor dir überzeugt hat.

Und wie sieht’s mit dem Preis aus? Amazon reduziert die Tefal Pfanne gerade um satte 39 Prozent und möchte somit nur noch 19,99 Euro statt knapp 33 Euro (UVP) für das Kochgeschirr. Und das ist ein richtig guter Preis. Denn laut Preisvergleich ist kein anderer Anbieter preiswerter. Und auch im zeitlichen Verlauf war sie bisher nur einen Tag minimal günstiger zu haben.

Hast du hingegen einen Induktionsherd, kannst du dir einmal diese Bratpfanne aus der Jamie Oliver Reihe ansehen. Die ist nämlich ebenfalls stark reduziert und kostet somit nur noch 39,99 Euro. Sie ist als Amazons Tipp ausgezeichnet und hat bei weit über 17.000 Bewertungen 4,6 Sterne gesammelt.

Wichtig: Beide Angebote kannst du dir nur als eingeloggter Prime-Kunde sichern. Bist du kein zahlendes Mitglied, kannst du aber auch eine kostenlose Probemitgliedschaft abschließen. So kann jeder von den Prime Day Angeboten profitieren.

Prime Deal Days am 8. und 9. Oktober

Am 8. und 9. Oktober kommen Prime-Kunden auf ihre Kosten und finden exklusive Angebote vor. So gibt es diverse Amazon-Geräte mit bis zu 65 Prozent Nachlass. Und auch für Amazon Music, Audible und Kindle gibt es gerade wieder Aktionen, die mit Gratis-Monaten die Schwelle zum Einstieg herabsetzen. Weitere Deals rund um den zweiten Prime Day des Jahres findest du bei uns im Deal-Bereich.