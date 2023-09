Fast 300 Euro Rabatt zum Launch: Das stärkste iPhone 15 im Tarif-Kracher

O 2 haut rund um die neue Apple-Generation gleich mehrere coole Deals raus. Neben einem starken Bundle mit dem iPhone 15 Pro – bei dem du über 200 Euro günstiger an das Smartphone kommst – gibt es auch einen spannenden Deal mit dem stärksten Modell, dem iPhone 15 Pro Max. Hier kannst du nämlich sogar fast 300 Euro sparen! Wie das geht, erfährst du in diesem Artikel.

Fast 300 Euro Rabatt aufs iPhone 15 Pro Max? So rechnet sich der Deal

Bevor wir dir den Tarif und das brandneue iPhone 15 Pro Max genauer vorstellen, werfen wir direkt einen Blick auf den Preis. Der O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB Datenvolumen kostet normalerweise 32,99 Euro im Monat. Im Bundle mit der Apple-Neuheit zahlst du hierfür jetzt 64,99 Euro (36 Monate Laufzeit) – und somit einen monatlichen Aufpreis von 32 Euro. Doch keine Panik: Gespart wird hier trotzdem!

Inklusive Gerätepreis und Versand (5,99 Euro) zahlst du über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten dadurch insgesamt 1.157,99 Euro für das Oberklassen-Smartphone. Dem gegenüber steht ein UVP zum Release von 1.449 Euro für das iPhone 15 Pro Max. Du sparst bei dem Deal also satte 291 Euro! Wer sich das stärkste Apple-Handy mit einem O 2 -Tarif sichern möchte, kann hier also definitiv zugreifen und ordentlich sparen.

Der 25 GB O2-Tarif zum Apple-Handy im Überblick

Doch was wird dir bei dem Tarif für monatlich 64,99 Euro überhaupt geboten? Allen voran natürlich 25 GB 5G-Datenvolumen im O 2 -Netz. Hierbei bist du mit einer maximalen Bandbreit von 300 MBit/s unterwegs – was locker fürs tagtägliche Surfen und Streamen ausreichen sollte. Außerdem wachsen deine mobilen Daten jährlich um weitere 5 GB, du bist mit dem Tarif also auch zukünftig noch top ausgestattet. Des Weiteren gibt’s eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Anschlusskosten fallen bei dem Angebot übrigens keine an. Zusätzlich kannst du noch von einem starken Wechselbonus in Höhe von 200 Euro Gebrauch machen.

Das stärkste iPhone aller Zeiten? Das bietet dir das Pro Max Modell

Mit dem iPhone 15 Pro Max holst du dir bei diesem Deal das absolute Flaggschiff unter den neuen Apple-Geräten. Für eine stets hervorragende Leistung ist etwa der Apple Bionic A17 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Eine große Neuerung ist zudem der leichtere und widerstandsfähigere Rahmen aus Titanium. Dadurch liegt das iPhone 15 Pro Max optimal in der Hand – und das trotz einer ordentlichen Größe. Das 120 Hz OLED-Display misst nämlich 6,7 Zoll und punktet zudem mit einer Pixeldichte von 460 ppi.

Apple iPhone 15 Pro Max Software iOS 17 Prozessor Apple Bionic A17 Display 6,7 Zoll, 1.290 x 2.796 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 221 g Farbe Grau, Blau, Weiß, Schwarz Einführungspreis iPhone 15 Pro Max (8/256 GB): 1449 €, iPhone 15 Pro Max (8/512 GB): 1699 €, iPhone 15 Pro Max (8/1.024 GB): 1949 € Marktstart September 2023

Hobbyfotografen freuen sich obendrein über das starke Kamerasystem rund um die 48-MP-Hauptkamera. All deine Bilder und Videos müssen jedoch auf den verbauten 256 GB Platz finden – ein microSD-Slot ist wie gewohnt nicht vorhanden. Dafür punktet das iPhone mit seinem Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

