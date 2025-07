Fast 300 Euro Rabatt: Lidl schmeißt genialen Tefal Optigrill zum Discounterpreis raus

Ob knusprige Sandwiches mit zerlaufenem Käse, auf den Punkt gegarte (Veggie)-Burger und -Steaks oder Zucchini mit schönen Grillstreifen. Mit einem Optigrill kannst du Grillfeeling auch dann noch genießen, wenn der Sommer wieder vorbei ist – oder wenn im Juli mal wieder Regen und unter 20 Grad angesagt sind. Das XL-Modell ist dabei auch für größere Gruppen perfekt. Und Lidl haut es jetzt mit einem fetten Rabatt raus.

Tefal Optigrill: Hierfür ist er genial

Die XL-Variante des Tefal Optigrills bietet noch einmal eine rund 33 Prozent größere Grillfläche gegenüber dem normalen Modell. Dadurch sollst du hiermit problemlos für sechs bis acht Personen ein leckeres Mittag- oder Abendessen zubereiten können. Falls du noch nicht weißt, wieso der Optigrill so genial ist, hier eine kurze Erklärung. Der Kontaktgrill kann die Dicke des jeweiligen Grillguts messen und automatisch die Temperatur und Grilldauer einstellen. Dadurch bekommen selbst absolute Kochanfänger ein perfekt medium gegartes Steak oder (Veggie)-Würstchen beziehungsweise Fisch und Co. ideal zubereitet. Dafür stehen dir insgesamt neun Grillprogramme zur Verfügung, mit denen du etwa auch Bacon, Meeresfrüchte oder Sandwiches perfekt grillst.

Natürlich musst du dich aber nicht von den voreingestellten Programmen einschränken lassen. Du kannst auch jedes andere Grillgut auf den Optigrill legen und manuell die gewünschte Temperatur einstellen. So werden zum Beispiel auch Halloumi, Maiskolben, Pfirsiche oder gefüllte Champignons perfekt gegart. Da die Grillplatten leicht geneigt sind, läuft das Fett einfach in den dafür vorgesehenen Saftauffangbehälter ab. Praktisch: Die Auffangschale und die Grillplatten lassen sich im Anschluss ganz einfach in der Spülmaschine reinigen.

67 Prozent günstiger – so gut ist das Angebot wirklich

Aber lohnt sich der multifunktionale Kontaktgrill von Tefal auch preislich? Definitiv. Lidl zieht aktuell nämlich satte 67 Prozent vom UVP ab, was in Summe fast 300 Euro entspricht. Auf der Rechnung stehen für dich zum Schluss nur noch 139 statt einst fast 430 Euro. Und das ist auch mit Blick auf den Preisvergleich ein unschlagbares Angebot. Denn kein anderer Anbieter ist gerade so günstig. Allerdings kann es gut sein, dass das Angebot schnell ausverkauft ist. Wir haben es nämlich im aktuellen Lidl-Prospekt gefunden, der nur noch bis Samstag (19. Juli) läuft. Wenn du den Optigrill auf jeden Fall haben willst, solltest du also besser nicht zu lange zögern.

