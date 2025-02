Fast 2 Meter Display-Diagonale: Aldi verkauft riesigen QLED-TV zum halben Preis

Wenn du Filme, Serien, Shows und Sport auf einem großen Bildschirm genießen möchtest, empfehlen wir dir einen Blick auf diesen Hisense QLED-TV bei Aldi. Auf fast zwei Metern in der Diagonale schaust du zu Hause dein Lieblingsprogramm im Kinoformat. Aber es kommt nicht nur auf die Größe an. Auch sonst hat der Fernseher einiges zu bieten. Das musst du wissen.

Das hat der QLED-TV auf dem Kasten

Der Hisense QLED 4K Smart-TV 75″ (75E77NQ) bietet gestochen scharfe Bilder in UHD-Auflösung und dank QLED-Technologie auch besonders intensive Farben und lebendige Bilder. Er verfügt ebenso über einige Technologien zur Bildverbesserung. Unter anderem dank Dolby Vision, HDR10 und HLG werden Kontraste und Farben besonders realistisch dargestellt – egal ob in Filmen, Serien oder Videospielen.

Hisense QLED-TV bei Aldi im Angebot – so sieht er aus

Mit Dolby Atmos und DTS:X genießt du einen raumfüllenden Klang, der dich mitten ins Geschehen zieht. Die Lautsprecher sorgen darüber hinaus für einen klaren und kraftvollen Ton, während der Equalizer dir erlaubt, den Sound individuell anzupassen. Das Betriebssystem sorgt weiterhin für eine schnelle und intuitive Navigation. Mit Apps wie Netflix, YouTube oder Amazon Prime Video hast du direkten Zugriff auf alle deine Lieblingsinhalte. Ein zusätzliches Gerät musst du hierfür nicht anschließen. Der integrierte Sprachassistent rundet das Paket ab.



Für Gamer bietet der Game Modus Plus zudem eine optimierte Leistung mit reduzierter Eingabeverzögerung. Dank HDMI 2.1 mit ALLM (Auto Low Latency Mode) profitierst du von einer reibungslosen und schnellen Bildübertragung. Und auch für genügend Anschlüsse ist gesorgt. So verfügt der QLED-TV über drei HDMI 2.1- und zwei USB 2.0-Anschlüsse sowie über einen Kopfhöreranschluss, einen CI+-Slot und einen SCART-Anschluss. So kannst du problemlos deine Spielekonsole, Soundanlage oder andere Geräte verbinden.

50 Prozent Rabatt: Jetzt zuschlagen oder lieber nicht?

Bei Aldi ist der QLED-TV nun zum halben Preis erhältlich. Statt ursprünglich 1.399 Euro musst du jetzt nur noch 699 Euro zahlen. Klingt erstmal nach einem ordentlichen Rabatt. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt aber erst, dass derzeit auch kein anderer Anbieter günstiger ist. Bei Aldi kannst du jetzt also bedenkenlos zugreifen.

Jetzt weiterlesen Ab sofort: Aldi haut erstklassiges Werkzeug zu Traumpreisen raus