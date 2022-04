Exklusiver Teufel-Gutschein: So sparst du bei Premium-Kopfhörern extra

Im Online-Sale bei Teufel sind wieder einmal zahlreiche Audio-Geräte reduziert. Der Hersteller setzt auf Direktvertrieb, hat dadurch die Preisgestaltung immer selbst in der Hand (selbst Angebote bei Otto, Amazon oder MediaMarkt werden von Teufel nach dem Marketplace-Prinzip selbst verarbeitet), sodass Preisvergleiche mehr oder weniger zwecklos sind.

Exklusiv: inside digital Leser sparen bei Kopfhörern 5 Prozent extra

inside digital Leser haben nun noch eine Extra-Sparmöglichkeit. Zusammen mit Teufel haben wir einen Gutschein-Code erhalten, mit dem du 5 Prozent Extra-Rabatt im Warenkorb einlösen kannst. Allerdings nur auf Produkte aus dem Kopfhörer-Sortiment. Das gilt auch für bereits reduzierte Ware und lässt sich daher auch auf den aktuellen Sale anwenden.

Der Gutscheincode ist längstens bis zum 1. Mai gültig und lautet wie folgt: L52-JS9J-LK9

Gibst du ihn im Online-Shop ein, wird der Rabatt sofort abgezogen und die Schnäppchen werden noch besser.

Teufel Real Blue: Kopfhörer-Tipps im Sale mit doppeltem Rabatt

Zu den aktuellen Top-Angeboten zählen auch die Kopfhörer Real Blue NC. Die Over-Ears versprechen guten Klang, angenehmen Sitz, lange Akkulaufzeit und gute Abschirmung dank Noise-Cancelling. Im Sale sind sie von rund 230 auf 199,99 Euro reduziert. Durch die Gutscheineingabe (L52-JS9J-LK9) senkst du den Preis um weitere 10 Euro. Versandkosten werden hier nicht fällig.

Die Kopfhörer Real Blue NC sind in mehrere Farben reduziert.

Kleiner und günstiger sind die On-Ear-Kopfhörer Teufel Supreme On, die derzeit um 50 Euro von 150 auf 100 Euro reduziert sind. Die Gutschein-Rabatt-Rechnung ist hier einfach. 5 Euro zusätzlicher Nachlass ist hier möglich, ganz getreu dem Motto: Kleinvieh macht auch Mist.

Die sportliche Alternative sind die noch recht neuen In-Ear-Kopfhörer Teufel Real Blue TWS. Das Kürzel steht für „True Wireless“. Die In-Ear-Stecker sind also kabellos und kosten normalerweise 149,99 Euro. Im Sale streicht Teufel selbst 20 Euro davon weg. Gibst du im Warenkorb unseren Gutschein ein, stehen noch 123,49 Euro auf der Rechnung.

Airy Sports: Sport-Kopfhörer um mehr als die Hälfte reduziert

Zum echten Budget-Tipp werden die per Kabel zusammengehaltenen In-Ear-Kopfhörer Airy Sports. Sie kosteten einst 120 Euro. Im Angebot sind sie bereits um 50 Prozent reduziert und kosten nur noch 60 Euro. Mit dem Gutschein nimmst du dann noch einmal 3 Euro vom Preis weg.

Die Teufel Airy Sports richten sich komplett an Sportler, die bei ihrer Tätigkeit gerne beschallt werden. Die Kopfhörer sind entsprechend konzipiert, dass sie nicht aus dem Ohr herausrutschen und am Verbindungskabel gibt es ein kleines Modul, um die Musik schnell zu navigieren.

Mit Extra-Rabatt um mehr als 50 Prozent günstiger: Die Teufel Airy Sports.

Wichtig: Das Kabel hält hier nur die beiden Ohr-Teile zusammen, die Signalübertragung vom Player zu den Hörern funktioniert via Bluetooth und komplett kabellos. An den Kopfhörern selbst ist noch ein kleiner Bügel angebracht, sodass die Hörer auch bei hoher Intensität fest sitzen.

Testsieger: Bluetooth-Speaker Rockster Cross 70 Euro günstiger

Nicht für die Gutschein-Eingabe qualifiziert, aber dennoch ein gutes Angebot ist der Bluetooth-Lautsprecher Teufel Rockster Cross. Der Speaker mit Umhänge-Gurt zum besseren Transport ist um 70 Euro reduziert und kostet somit nur noch 279,99 Euro. Die 10 Euro Versandkosten kannst du dir bis zum Abend des 27. April noch extra sparen.

Der Rockster Cross konnte sich in unserem großen Bluetooth-Lautsprecher-Test 2021 als Sieger durchsetzen. Auch die Stiftung Warentest bescheinigte ihm eine Testnote von 1,4 – sehr gut.

Der Bluetooth-Speaker ist mit seinen rund 2,5 Kilogramm Kampfgewicht eher etwas für die Gartenparty als für die kleine Feier am See, wie unser Tester anmerkt. Allerdings steckt in dem mächtigen Gehäuse genug Power und Technik für wirklich exzellenten Klang. 16 Stunden hält der Akku durch und im Zweifel unterstützt er auch bidirektionales Laden – fungiert also als Powerbank für dein Smartphone, falls diesem als Media-Player zuerst der Saft ausgehen sollte. Hier kannst du den kompletten Testbericht des Teufel Rockster Cross lesen.