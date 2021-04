Mit einer monatlichen Gebühr von gerade einmal 55 Euro bist du im Rennen – und kannst dich über zahlreiche Vorteile mit der Platinum Card freuen. Einer davon ist: Du erhältst jährlich Fahrtguthaben für SIXT ride im Wert von 200 Euro. Das kannst du sowohl für Taxi- als auch Limousinenservice nutzen. Es lässt sich bei maximal zehn Buchungen mit je höchstens 20 Euro Guthaben pro Fahrt einsetzen.

Die Platinum Card: Überall immer an deiner Seite

Darüber hinaus bekommst du jährlich weitere 200 Euro Reiseguthaben, wenn du mit der Platinum Card online über American Express Reisen buchst. Das kannst du unter anderem für deine Hotelbuchung oder einen schicken Mietwagen einlösen.

Generell erhältst du mit der Platinum Card auch exklusiven Eintritt zu vielfältigen virtuellen Events und Streamings – und kannst so das Leben auch während Lockdown-Zeit genießen. Ob Musik, Entertainment oder Fashion: In der großen Vielfalt an Presales zu virtuellen Streamings und Live-Veranstaltungen ist auch für dich etwas dabei. Doch damit nicht genug: du erhältst die Möglichkeit, dir Plätze in besonderen, gehobenen Restaurants zu reservieren. Weiterhin kannst du dich als Platinum-Mitglied viermal im Jahr auf das Departures Magazin mit interessanten Artikeln über Reise- und Lifestyle-Themen freuen, das dir frei Haus zugestellt wird.

Kontaktloses Zahlen und 24/7-Service bei American Express

Service wird bei American Express großgeschrieben. Denn hier erreichst du rund um die Uhr einen Mitarbeiter per Telefon – selbst am Wochenende. Außerdem erhältst du kostenfrei eine Ersatzkarte, sollte deine Karte einmal gestohlen werden oder verloren gehen. Weiterhin hast du bei einem Kauf mit der Platinum Card ein erstaunlich langes Rückgaberecht von 90 Tagen. Und insbesondere in Zeiten der Pandemie praktisch: Du kannst mit der Kreditkarte auch kontaktlos zahlen. Auch mobiles Bezahlen mit dem Smartphone, etwa mit Apple Pay, ist möglich.

Bist du überzeugt von den zahlreichen Vorteilen der Platinum Card? Dann kannst du die elegante Kreditkarte einfach und schnell online per Video-Identifikation beantragen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.