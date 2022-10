Exklusiv-Deal: Kabel-Internet für unter 14 Euro – jetzt ohne Anschlusskosten

Um das Angebot nutzen zu können, solltest du einen Kabelanschluss von Vodafone in deiner Wohnung liegen haben. Sofern du diesen bisher nicht für einen Internet-Tarif von Vodafone nutzt, kannst du ihn jetzt Internetanschluss nutzen, der dich dauerhaft nicht mehr als 14 Euro im Monat kostet. Möglich macht das der Anbieter eazy.

Keine Anschlusskosten für günstiges Internet per Kabel

eazy hat nur zwei Tarife im Angebot, die es jeweils wahlweise mit oder ohne Festnetz-Flatrate gibt. Einen Anschluss mit 20 Mbit/s im Downstream bekommst du für monatlich 13,99 Euro. Die doppelte Geschwindigkeit – also 40 Mbit/s – kostet mit 17,99 Euro monatlich kaum mehr. Der Upstream der Tarife liegt bei 2,5 respektive 5 Mbit/s. Willst du eine Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz nutzen, so kostet diese bei beiden Tarifvarianten 5 Euro extra. In jedem Fall dabei ist ein Festnetzanschluss mit einer Telefonnummer.

Router ohne Aufpreis dazu – Exklusiv-Deal nur bis 30. November

Auch einen Standard-WLAN-Router bekommst du kostenlos dazu. Üblicherweise kostet dich das Schalten des Anschlusses 60 Euro. Durch einen Exklusiv-Deal zwischen eazy und inside digital entfallen diese einmaligen Anschlusskosten komplett. Sie werden dir in Form eines Amazon-Gutscheins durch den Anbieter erstattet. Diesen kannst du binnen zwölf Wochen nach der Anschlussaktivierung anfordern. Du zahlst nur 9,99 Euro Versandkosten. Weitere Kosten entstehen nach Angaben von eazy nicht. Das Angebot gilt für unsere Leser nur bis zum 30. November.

Die Tarife im Überblick

Stand: 25.10.2022 eazy 20 eazy 40 Netz Vodafone Kabel Vodafone Kabel Downstream 20 MBit/s 40 Mbit/s Upstream 2,5 Mbit/s 5 Mbit/s Grundkosten/Monat 13,99 Euro 17,99 Euro Festnetzanschluss Inklusive (1 Rufnummer) Inklusive (1 Rufnummer) Festnetzflatrate 5 Euro extra 5 Euro extra Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Einmalkosten keine, Erstattung von 60 Euro durch Amazon-Gutschein keine, Erstattung von 60 Euro durch Amazon-Gutschein hier bestellen hier bestellen

Buchen kannst du eazy in allen Haushalten, in denen auch Vodafone selbst Internetanschlüsse per Kabel anbietet. Wichtig dabei: eazy ist lediglich der Vermarkter der Tarife. Vertragspartner und technischer Anbieter wird Vodafone sein. Solltest du schon Vodafone-Kabel-Internet-Kunde sein, gilt das Angebot leider nicht. DSL-Kunden von Vodafone können aber wechseln.

Wichtig: Solltest du bei deinem bisherigen Anbieter noch eine vertragliche Restlaufzeit haben, kannst du bei eazy die Buchung des neuen Anschlusses bis zu sechs Monate in die Zukunft datieren. So kannst du dir schon heute die Konditionen unseres Exklusiv-Deals sichern.

Anschluss als Backup denkbar

Geeignet sind die Anschlüsse einerseits als günstige Alternative zu bestehenden Internet-Angeboten. Denkbar ist aber auch, dass du dir für gerade einmal 14 Euro monatlich auf diesem Weg einen Backup-Anschluss schalten lassen kannst, sollte dein DSL ausfallen. Insbesondere wenn du im Homeoffice arbeitest, ist funktionierendes Internet wichtig. Da DSL und Kabelanschluss technisch komplett unabhängige Infrastrukturen sind, wird der Backup-Anschluss noch funktionieren, wenn dein Hauptanschluss ausfällt.