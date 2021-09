Exklusiv bei MediaMarkt: Roborock S7+ Saugroboter mit Auto-Entleerungsstation und Wischen mit Schalltechnologie

Roborock stattet den S7 mit vielen neuen Funktionen aus. So gibt es die regulierbare Wasserabgabe erstmals auch in der Grundversion. Vorher war dieses Feature nur den teureren Max-Modellen vorbehalten. Doch es sind noch mehr neue Funktionen dazugekommen. So hat man die Wischfunktion deutlich überarbeitet und eine Lösung für lästige Haare in der Hauptbürste gefunden. Mit dem Roborock S7+ gibt es zudem erstmals eine automatische Entleerungsstation im Lieferumfang. Diese bieten andere Hersteller wie iRobot oder Ecovacs zwar schon länger – Roborock hat sich aber ein besonderes Feature dafür einfallen lassen.

Roborock S7+ überzeugt als Saugroboter

Egal wie viele Zusatzfeatures ein Saugroboter besitzt, das wichtigste ist immer noch die klassische Saugfunktion. Und hier kann der Roborock S7+ vollständig überzeugen. Das zeigt auch unser Alltags-Test. Dank einer innovativen Bodenrolle mit Silikonlamellen statt Borsten wird der Roborock S7 mit feinem Staub und schweren Krümeln fertig. Die Saugkraft ist dabei bereits in der mittleren Stufe stark genug, um Schwere Krümel wie Reiskörner aus den Fugen aufzusaugen.

Auf der Unterseite des Roborock S7+ sieht man die neue Rolle mit Silikonlamellen

Neu im Roborock S7+ ist die Bodenrolle mit Silikonlamellen. Diese wird nicht nur besser mit feinstem Staub fertig als eine klassische Bürste mit Borsten, sondern verhindert effektiv das Verwickeln von langen Haaren. Das ist bei traditionellen Bürsten ein häufig auftretendes Problem. Beim Roborock S7+ besteht sogar die Seitenbürste komplett aus Gummi und ist für mehr Bodenkontakt leicht gebogen. Auf glatten Böden wie Holz, Laminat oder Fliesen ist diese Bürstenart überlegen und sorgt für eine optimale Reinigung.

Zuverlässige Navigation und App

Für die Orientierung im Raum nutzt der Roborock S7+ ein Lidar-System. Mit dieser Technik kann der smarte Saugroboter millimetergenau navigieren und sogar in kompletter Dunkelheit arbeiten. Unterstützt wird das System durch mehrere Infrarot-Sensoren, die Hindernisse vor und neben dem Roboter erkennen und umfahren.

In dem kleinen Turm befindet sich das LiDAR-System

In der kostenfreien Roborock-App kannst du zudem eine Karte deine Wohnung erstellen. Hier lassen sich einzelne Zimmer benennen und den Roboter gezielt in ausgewählte Räume schicken. Außerdem kannst du für jeden Raum eine individuelle Standard-Saugstärke und Wasserabgabe beim Wischen festlegen. So können die Fliesen im Bad etwa nasser gewischt werden als der Parkettboden im Wohnzimmer. Hat dein Haus mehrere Etagen? Kein Problem. Der Roborock S7+ kann bis zu 4 Karten einspeichern und automatisch erkennen, auf welcher er sich gerade befindet.

Ein Blick in die App des Roborock S7+

Die App selbst gehört zu einer der besten Saugroboter-Apps auf dem Markt. Sie ist optisch ansprechend gestaltet, einwandfrei ins Deutsche übersetzt und intuitiv zu bedienen. Zudem bietet sie ein integriertes, bebildertes Benutzerhandbuch. Dieses hilft dir bei der routinemäßigen Wartung oder gibt Vorschläge zur Fehlerbehebung.

Auto-Entleerung sorgt für mehr Komfort im Alltag

Eine automatische Entleerungsstation ist eine praktische Ergänzung zum Saugroboter. So muss nicht ständig der kleine Staubbehälter des Saugroboters manuell geleert werden. Stattdessen kann der smarte Helfer mehrere Wochen autonom saugen. Im Gegensatz zu den anderen Premium-Herstellern musste man bei Roborock bis zuletzt auf eine automatische Entleerung verzichten. Beim Plus-Modell des Roborock S7 gehört eine solche Station nun erstmals zum Lieferumfang. Mit ihrem schlanken Design und transparenten Staubbehälter sieht diese nicht nur gut aus, sondern erfüllt auch einen praktischen Zweck: Durch den transparenten Staubbehälter kannst du den Füllstand mit einem Blick ablesen.

Mit einem Handgriff kann man den Behälter entnehmen und ausleeren

Ist der Behälter voll, kannst du ihn mit dem integrierten Henkel mit einem Handgriff entnehmen und ausleeren. Der Kauf von teuren Staubsaugerbeuteln wie bei der Konkurrenz ist bei Roborock nicht nötig. Trotz beutellosem System sollen übrigens 99,99 Prozent aller Schmutzpartikel aufgefangen werden, verspricht Roborock. Hausstaub-Allergiker können die Station jedoch auch mit Beutel verwenden. Ein entsprechender Adapter und passende Beutel liegen der Station bei.

Dank Auto-Entleerungsstation entfällt das manuelle Leeren des kleinen Staubbehälters

Von der Lautstärke her gehört die Station des Roborock S7+ zu den leisesten Modellen in unseren Tests. Je nach Füllstand des Staubbehälters wählt die Station dabei einen passenden Entleerungsmodus, um die Lautstärke so gering wie möglich zu halten.

Optimierte Wischfunktion

Die zweite Innovation beim Roborock S7+ ist die überarbeitete Wischfunktion. So kann der Saugroboter nicht nur den Wasserfluss regulieren wie bisher die teureren Max-Modelle, sondern kommt mit einer komplett neuen Wischfunktion daher. Diese nennt Roborock „VibraRise“. Dieser Begriff ist eine Zusammensetzung aus den beiden neuen Features der Wischfunktion: Einer vibrierenden und anhebbaren Wischplatte.

Vibrierende Wischplatten sind nicht komplett neu, aber erstmals in einem Roborock Saugroboter vorhanden. Hierbei schrubbt die Wischplatte ähnlich wie eine elektrische Schallzahnbürste mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Bewegungen pro Minute über den Boden. So kommt der Roborock S7+ mit festsitzendem Dreck und Flecken deutlich besser klar als vorherige Modelle. Für ein noch besseres Ergebnis steht in der Roborock-App ein „Gründlich“-Modus zur Verfügung. Hier schaltet der Saugroboter die Wisch-Intensität auf die höchste Stufe und fährt die Fläche zweimal aus verschiedenen Richtungen ab.

Dank „VibraRise“ schwebt die Wischplatte bei Nichtbenutzung über dem Boden

Bisher einmalig in einem Saugroboter ist das zweite neue Feature der Wischfunktion: Der Roborock S7+ kann seine Wischplatte automatisch anheben. So kannst du die Wischfunktion beispielsweise für ausgewählte Räume deaktivieren. Auch wenn die automatische Teppicherkennung einen Teppich erkennt, wird das Wischmodul automatisch angehoben. Das Feature ist auch praktisch, wenn der Roborock S7+ zur automatischen Absaugstation zurückkehrt. Nach Abschluss der Reinigung wird das Wischmodul angehoben, um unnötige Feuchtigkeit auf dem Boden zu vermeiden.

Roborock S7+: Preis und Verfügbarkeit

Der Roborock S7+ ist eine konsequente Weiterentwicklung der S6-Serie mit einigen innovativen Neuerungen. Die gebotene Ausstattung und die ausgezeichnete App machen den Roborock S7+ zu einem der besten Saugroboter auf dem Markt. Dank der Auto-Absaugstation im Lieferumfang sorgt der Roborock S7+ so über mehrere Wochen vollkommen autonom für ein sauberes Zuhause.

Der Roborock S7+ kostet inklusive Auto-Entleerungsstation 799 Euro und ist aktuell exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich.

→ Zum Angebot bei MediaMarkt

→ Zum Angebot bei Saturn

Zusammen mit MediaMarkt verlosen wir einen Roborock S7+ auf Instagram – viel Glück!