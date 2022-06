Erstaunliches Angebot: Das Samsung Galaxy Z Flip3 gibt’s hier richtig günstig

Vor allem lohnt sich der neue Galaxy Flip3 Deal auf den zweiten Blick. Neben Handy für 29 Euro und Vertrag – übrigens mit Telekom-Netz – für 29,99 Euro, gibt es einige Neben-Effekte, die den Deal noch runder machen.

So kannst du von 50 Euro Wechselbonus profitieren, erhältst mehr Datenvolumen als eigentlich im Tarif ausgemacht und bekommst noch ein wertvolles Geschenk dazu. Letzteres macht das Angebot so richtig schmackhaft.

Smartwatch als Geschenk

Bei der Buchung über Saturn kannst du dir hier nämlich noch die passende Smartwatch dazu aussuchen. Dabei handelt es sich um die Galaxy Watch4 Classic mit größerem 46mm-Display in der Bluetooth-Version. Die Schwäche der Watch4 im Test wird in diesem Angebots-Kontext zur Stärke: War es der Umstand, dass die Uhr vor allem mit Samsung-Smartphones ihre volle Funktion entfaltet, der uns ärgerte, ist dies in der Angebots-Kombi eben keine Schwäche. Mit dem Galaxy Z Flip3 dürfte die Smartwatch wie aus einem Guss funktionieren.

Die Uhr ist lediglich in Schwarz auswählbar, besticht an sich und insbesondere in dieser Ausführung aber durch die Schlichtheit und Anmut einer digitalen Uhr, die nicht nur zum Sport gut passt, sondern auch bei edleren Anlässen gut zur Geltung kommt. Das Galaxy Z Flip mit seinem Falt-Scharier in der Mitte ist in mehreren Farben – „Phantom Black“, „Phantom Cream“, „Phantom Green“ und „Phantom Lavender“ – auswählbar.

Smartphone und Telekom-Tarif: Das steckt im Galaxy Z Flip3 Deal

Nun aber zum eigentlichen Zentrum des Saturn-Angebots. Für einmalig 29 Euro kaufst du hier das Galaxy Z Flip3 in der 128-GB-Version. Das Handy wird mit dem mobilcom-debitel-Vertrag „green LTE 10GB Telekom“ gekoppelt. Der Vertrag bietet nominell auch die namensgebenden 10 GB Datenvolumen. Dank einer aktuellen Aktion steigt das Datenvolumen für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit (24 Monate) jedoch auf 14 GB.

Saturn-Angebot zum Samsung Galaxy Z Flip3.

Kaufargument ist neben dem Handy der Zugang zum Telekom-Netz. Der ist zugunsten des Preises von monatlich 29,99 Euro auf das LTE-Netz beschränkt und dort auf 25 Mbit/s gedeckelt. Klingt wenig, ist in der Praxis jedoch keine wirkliche Einschränkung, sofern du nicht vorhast, ständig riesige Datenmengen im mobilen Netz herunterzuladen.

50 Euro Wechselbonus

Noch eine Aktion spart dir bares Geld: Nimmst du deine alte Rufnummer mit in den neuen Vertrag, kannst du per SMS (Inhalt „Bonus“ an die 22234 nach Vertragsbeginn) eine Gutschrift von 50 Euro einlösen. Die wird deinem Vertragskonto gutgeschrieben und befreit dich somit rechnerisch von mehr als anderthalb Monaten Grundgebühr.

Alle Kosten und Daten des Deals hier noch einmal auf einen Blick:

Samsung Galaxy Z Flip3 für 29 Euro

mit green LTE Tarif für monatlich 29,99 Euro

10+4 GB Datenvolumen

Allnet-Flat (Anrufe, SMS kosten 19 Cent)

Telekom-Netz (LTE25)

EU-Roaming

freenet Hotspot-Flat

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Keine Versandkosten

Hier buchen & bestellen

Die Grundgebühr erhöht sich ab dem 25. Monat geringfügig auf 31,99 Euro. Dennoch empfehlen wir eine rechtzeitige Kündigung, da du dann alle vertraglichen Pflichten und Kosten geleistet hast und das Handy als abbezahlt gilt. Zudem sinkt ab dem dritten Jahr auch der Datenbonus in Höhe der 4 GB zusätzlich pro Monat.

Preis-Check: Mit Vertrag günstiger als ohne – diese Kombi ist wirklich gut

Durch die Extras in diesem Deal wird das Angebot zum echten Schnäppchen-Tipp. Über zwei Jahre zahlst du für den Tarif und die Einmalzahlungen knapp 788 Euro. Rechnen wir nun die Hardware-Preise ohne Vertrag herunter – 679 Euro für das Galaxy Z Flip3 und 192 Euro für die Galaxy Watch4 Classic – und berücksichtigen die 50 Euro Wechselbonus, landen wir bei -132,25 Euro.

Das Vorzeichen ist kein Vertipper – dieser Deal ist mit Vertrag günstiger als die Inhalte sonst kosten. Der Tarif würde sich also auch als Mitnahme-Effekt lohnen. Allerdings ist dieser mit seinem Telekom-Zugang ebenfalls nicht zu verachten.

Die 679 Euro, die wir in der Rechnung für das Handy veranschlagen, bilden die günstigsten Neuware-Händler mit großen Lagerbeständen ab. Bei eBay oder im Amazon-Marketplace sind unter Umständen auch günstigere Einzel- oder Vorführartikel gelistet. Aber selbst unter diesen Gesichtspunkten ist der Tarifwelt-Deal von Saturn stark und kaum schlagbar.