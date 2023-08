Erstmals unter 600 Euro: 55 Zoll Ambilight 4K-TV von Philips zum Tiefstpreis

TV-Schnäppchen am Wochenende: MediaMarkt haut im Rahmen seiner „Red Friday“-Aktion einen tollen Deal rund um einen 55 Zoll großen Ambilight 4K-TV von Philips raus. Bis zum 6. August (23:59 Uhr) gibt’s den schicken Fernseher nämlich bereits zum absoluten Tiefstpreis von 599 Euro im Angebot. Alle Details zu dem Gerät bekommst du hier.

Philips Ambilight 4K-TV: Die technischen Details im Überblick

Im Angebot für 599 Euro ist dabei der Philips Ambilight 4K-TV 55PUS8108/12. Das Gerät bietet dir eine ordentliche Größe von 55 Zoll und liefert gestochen scharfe Bilder in UHD-Qualität. Hierbei werden selbstverständlich auch die gängigen HDR-Formate rund um Dolby Vision, HDR10+ und HLG unterstützt. Für ein besonderes Fernseh-Erlebnis sorgt zudem die Ambilight-Technologie. Philips setzt bei diesem Modell auf dreiseitig verbaute LEDs, die den Gesamteindruck des Bildes deutlich steigern.

Leichte Abstriche musst du hingegen bei der Bildwiederholrate von 60 Hz machen. Besonders rasante Bewegungen können dadurch nicht ganz so flüssig dargestellt werden, was insbesondere Gamer stören könnte. Fürs alltägliche Fernsehen reicht dies jedoch allemal und fällt in der Regel kaum auf. Besonders cool ist gleichzeitig der lange Update-Support von Philips: Das Modell aus dem Jahr 2023 wird mindestens acht Jahre lang mit Aktualisierungen versorgt – mit dem 4K-TV bist du also auch zukünftig immer noch top ausgestattet.

Sehen lassen können sich zudem die Anschlüsse: Neben einem HDMI 2.1-Slot (mit VRR und eARC) kommen unter anderem noch zwei weitere HDMI-Stecker und zwei USB-Anschlüsse hinzu. Außerdem gibt es einen CI+-Slot sowie einen digitalen Audioausgang. Mit dem Internet verbindest du den 4K-TV wahlweise via LAN oder WLAN und greifst so auf die Apps der beliebten Streaming-Anbieter rund um Netflix und Prime Video zu.

Preis-Check: Tiefstpreis-Deal bei MediaMarkt

Abschließend werfen wir noch einen Blick auf den Preis. Während der „Red Friday“-Aktion streicht MediaMarkt bis zum 6. August (23:59 Uhr) satte 33 Prozent vom UVP. Dadurch kostet der Ambilight 4K-TV in 55 Zoll nur noch 599 Euro. Versandkosten fallen zudem keine an. Dies ist der absolute Tiefstpreis für den Fernseher, wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wenn du also einen schicken 4K-TV in einer ordentlichen Größe suchst – der dazu noch mit tollen extra Features wie der Ambilight-Technologie punktet – kannst du hier wirklich bedenkenlos zuschlagen.

→ Philips Ambilight 4K-TV in 55 Zoll für 599 Euro.