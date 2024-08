Erster großer Preissturz: 2024er LG-OLED kostet keine 1.000 Euro mehr

Du willst Filme nicht nur sehen, sondern wirklich erleben? Beim Gaming möchtest du am liebsten in eine völlig neue Welt eintauchen und flüssiges Gameplay genießen? Oft scheitert das am passenden Fernseher. LG verspricht, mit diesem aktuellen OLED-TV dein Erlebnis auf ein nächstes Level heben. Und das Beste: Bei MediaMarkt befindet sich das 2024er-Modell jetzt gerade im ersten großen Preissturz.

Die technischen Details

Der OLED-Fernseher von LG ist dieses Jahr auf den Markt gekommen und mit selbstleuchtenden Pixeln ausgestattet. Dadurch kann er Filme in brillanten Farben und sattem Schwarz wiedergeben. Im 4K-TV ist zudem ein neuer α8 4K AI-Prozessor verbaut. Dieser kann mithilfe von KI die Bild- und Tonqualität im Vergleich zu anderen Modellen enorm verbessern. Verschiedene KI Technologien wie „AI Super Upscaling“ oder „AI Object Enhancing“ helfen laut LG außerdem dabei, Inhalte mit niedriger Auflösung auf 4K-Qualität aufhübschen. Zudem sollen Dolby Vision und Dolby Atmos für ein vollendetes Kinoerlebnis in Bild und Ton sorgen.

Der Hersteller verspricht obendrein ein flüssiges Gamingerlebnis ohne Tearing bis zu 144 Hz. Für eine Bildwiedergabe mit möglichst geringer Latenz auch bei sehr hohen Spielgeschwindigkeiten, wendet LG Technologien wie VRR, HGiG, ALLM und QMS an. Zusätzlich kannst du mit dem SmartTV nicht nur auf herkömmliche Streamingdienste wie Netflix und Co. zugreifen. Mit der Gaming-Cloud NVIDIA GeForce NOW hast du auch alle deine Games direkt an einem Ort.

Was bietet der OLED-Fernseher noch?

Der 55 Zoll OLED-Fernseher passt mit seinem ultraschlanken Design in jedes Zuhause. Ohne Standfuß ist er 122,8 cm breit, 70,8 cm hoch und 4,59 cm schlank. Er besitzt vier HDMI-Schnittstellen, zwei USB-Slots und einen LAN-Anschluss. Der TV ist außerdem Wi-Fi und Bluetooth-fähig.

Für eine flüssige Nutzererfahrung sorgt das eigens von LG entwickelte Betriebssystem webOS. Der Fernseher analysiert zusätzlich deine Sehgewohnheiten und bietet dir darauf basierende Empfehlungen an. Das Gerät ist mit Amazon Alexa kompatibel und könnte so das neueste Produkt in deinem Smart Home werden.

Großer Preissturz: So günstig war der LG-OLED noch nie

Die 55-Zoll-Variante des LG OLED-Fernsehers kostet bei MediaMarkt normalerweise 1.199 Euro. Für Mitglieder von myMediaMarkt gibt es aber aktuell einen zusätzlichen Rabatt über 200 Euro, wodurch der 4K-TV jetzt nur noch 999 Euro kostet. Wie stark dieses Angebot wirklich ist, zeigt aber erst ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf, denn: Bei dem aktuellen Rabatt handelt es sich um den ersten großen Preissturz für das OLED-Modell. Generell gab’s den UHD-Fernseher sogar noch nie günstiger als aktuell bei MediaMarkt.

Du bist kein myMediaMarkt-Mitglied? Keine Panik. Die Registrierung ist kostenlos, geht schnell und bietet viele Vorteile – wie den aktuellen Extra-Rabatt. Zusätzlich zum Preisnachlass bietet dir MediaMarkt im Rahmen der Lieferluxus-Wochen generell noch bis zum 26. August eine kostenlose Lieferung direkt zu dir nach Hause an. So sparst du dir Lieferkosten, das lästige Schleppen und kannst direkt mit dem nächsten Serienmarathon beginnen.