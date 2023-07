Erst seit einem Monat auf dem Markt! Großer 4K Smart-TV kostet jetzt nur noch 400 Euro

2021 und 2022 wurden in Deutschland laut Statista insgesamt mehr als 10 Millionen Fernseher verkauft – ’21 mit 5,8 Millionen rund eine Million mehr als 2022. Wenn es auch bei dir wieder so weit ist und ein neuer Fernseher in dein Wohnzimmer Einzug halten soll, gibt es im Netz gerade wieder einige spannende Angebote. Eins finden wir besonders interessant.

4K Smart-TV: Starker Rabatt nach nur knapp einem Monat

Denn der Grundig 55 VCE 223 Smart-TV ist erst seit Ende Mai 2023 auf dem Markt. Der Fernseher ist flammneu, bietet 4K-Auflösung, Android TV und diverse Optimierungs-Features für ein besseres Bild. Das auf LED-TV-Technik basierende Gerät trägt ein Hersteller-Preisschild von stolzen 699 Euro für die 55-Zoll-Variante. Dieses Format hat sich mittlerweile als klassische Größe für Fernseher etabliert.

Nun geht MediaMarkt hin, reduziert den Preis auf nur noch 449 Euro und geht damit schon massiv runter mit den Kosten für das Gerät. Jetzt kommt aber der Schnäppchen-Clou. Als eingeloggter Kunde des Programms „myMediaMarkt“ erhältst du zusätzlichen Rabatt. Schlussendlich kostet der Fernseher dich dann nur noch 399 Euro. So bekommst du ihn zum ultimativen Bestpreis. Da hier auch noch versandkostenfrei geliefert wird, ist das Schnäppchen so richtig rund.

Grundig Smart TV im Angebot bei MediaMarkt.

Fernseher aus der aktuellen Serie

Der Grundig-Fernseher stammt aus der aktuellen Serie des Herstellers und bietet ein modernes Rundum-Paket. Dem Preis angemessen, gibt es hier jedoch keine High-End-OLED-Technik zu bestaunen. Der Bildschirm basiert auf einer LED-Hintergrundbeleuchtung, die per Feinabstimmung mit den Filterschichten ein in 4K (3.840 × 2.160 Pixel) auflösendes Bild erzeugt. Dieses wird mit einer Wiederholrate von 50 Hertz wiedergegeben.

Externe Geräte kannst du mittels drei HDMI-Slots anschließen. Außerdem gibt es Ein- und Ausgänge für USB (2x), optisches Audiosignal, LAN/Ethernet, CI+ (für Smartcards von Sky oder HD+) und eine Kopfhörer-Buchse (3,5 mm). Smarte Funktionen und Streaming-Apps bekommst du mit Android TV 9, wobei das System von DAZN, über Netflix, Prime, Disney+ und Co. sämtliche Dienste unterstützt. Der Hersteller verspricht hierzu Software-Updates über eine Länge von mindestens 8 Jahren. Da das Gerät erst 2023 erschienen ist, gilt dieses Versprechen also noch vollständig.

Inklusive Standfüße wiegt der Fernseher 11,5 Kilogramm. Willst du ihn per Wandhalterung direkt an die Wand schrauben, funktioniert dies mit einer Standard-Halterung für 55-Zöller, die es schon für unter 20 Euro gibt.

Schnäppchen-Trick beim Fernseher-Kauf

Durch den Schnäppchen-Trick – der im Übrigen Teil der aktuellen Sonderaktion von MediaMarkt ist – treibst du den Preis also ein hübsches Stück herunter. Ein Blick auf den Preisverlauf und auf die diversen Preisvergleiche zeigt diesen Preis jedoch nicht an. Sie zeigen lediglich, dass die UVP-Angabe schon zuvor etwas zu hoch gegriffen war und unterstreichen, dass der Sonderpreis von MediaMarkt historisch gut ist.

Der Grund liegt darin, dass der finale und günstigste Preis nur eingeloggten Kunden angezeigt wird. Die automatisierten Preis-Suchmaschinen finden jedoch nur den regulären Preis und sehen das echte Schnäppchen dadurch nicht.

