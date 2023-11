Energie und Heizkosten sparen: Smart-Home-Deals, die sich doppelt lohnen

Wer über den Einstieg ins Smart Home nachdenkt, kommt schnell auf die Automatisierung seiner Heizung. Denn smarte Heizthermostate, Tür-/Fenstersensoren und Co. schaffen nicht nur Komfort, sondern können dir auch noch eine Menge Geld sparen. Hinzu kommt: Wer intelligent heizt, tut auch noch etwas Gutes für unseren Planeten. Aber auch auf anderem Wege lässt sich Energie besser nutzen – dazu später mehr.

Heizthermostate, Tür-/Fenstersensoren und weitere Smart Home Deals zum Energiesparen

Im Zentrum der Heizungsautomatisierung stehen meist smarte Thermostate, die sich in der Regel leicht an deinen Heizkörpern anbringen lassen. Damit kannst du dann per App clevere Heizpläne und Szenarien einrichten, die dabei helfen, klüger zu heizen. So kann deine Heizung etwa unter der Woche um sechs Uhr morgens hochfahren und um elf Uhr abends herunterfahren, während am Wochenende die Heizung zu anderen Zeiten anspringt. Dank Geofencing kann zusätzlich etwa der Radiator Thermostat E1 von Aqara dein Zuhause automatisch aufheizen, sobald du dich ihm näherst.

Zusammen mit weiteren Gadgets ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, mit denen du das Heizen optimierst. So kannst du etwa Tür- und Fenstersensoren installieren, die beispielsweise offene Fenster erkennen und von selbst die Heizung herunterfahren. Dadurch geht keine wertvolle Energie verloren und du kannst das Herunterdrehen der Thermostate in Zukunft nicht mehr vergessen. Auch ein Sensor, wie der Aqara Presence Sensor FP2 (hier Testbericht lesen), kann hilfreich sein. Denn dieser erkennt automatisch, wenn sich jemand in einem Zimmer aufhält und kann die Heizung entsprechend regulieren. Alternativ funktioniert das ähnlich auch mit einem Bewegungsmelder, wie dem Motion Sensor P1.

Um die Temperatur nicht nur am Heizkörper selbst zu messen, sondern auch präzise an einer anderen Stelle, lohnt sich eventuell auch die Investition in einen Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser. Insbesondere in größeren Räumen lässt sich damit die Temperatur optimal ermitteln. Der integrierte Feuchtigkeitsmesser kann dich zudem vor zu hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit warnen. Um Schimmelbildung oder trockene Atemwege zu vermeiden, kannst du so etwa frühzeitig lüften.

Smarte Rollläden und Vorhänge sparen zusätzlich Energie

Du kannst aber auch auf andere Wege Energie sparen. So bietet Aqara etwa auch smarte Produkte an, die deine Rollläden oder Vorhänge automatisch öffnen und schließen können. Scheint die Sonne, können sich zum Beispiel deine Rolläden automatisch öffnen und es kommt mehr Wärme von draußen rein. Das geht auch, wenn du nicht zu Hause bist oder wenn du noch schläfst und schonmal die Sonne ins Wohnzimmer hineinlassen möchtest. Auch ein smarter Gardinenmotor kann deine Vorhänge entsprechend automatisieren.

Aqara smarter Gardinenmotor E1

Weitere spannende Aqara-Deals zum Black Friday: