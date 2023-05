Energie satt! Neue 5.120-Wh-Powerstation bei Amazon 1.200 Euro günstiger

Während normalerweise 4.199 Euro (UVP) auf der Rechnung der – erst in diesem Jahr vorgestellten – Oukitel P5000 Powerstation stehen, kommst du jetzt dank dickem Rabatt für rund 2.999 Euro an den Energiespeicher. Was er kann und wie du dir den Rabatt holst, erklären wir dir in diesem Artikel.

Oukitel P5000: Das bietet die Powerstation

Die Oukitel P5000 Powerstation ist erst seit diesem Jahr auf dem Markt und ist in erster Linie auf die Energieversorgung im Falle eines Stromausfalls ausgelegt – im Fachjargon USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, genannt. In Kombination mit einem Solarpanel ist sie aber auch für die eigene Stromproduktion geeignet. Außerdem ist sie einsetzbar für die Stromversorgung beim Camping und sonstigen Outdoor-Projekten – allerdings nur begrenzt. Denn mit einem Gewicht von rund 50 Kilogramm ist sie nicht gerade leicht, wenngleich Rollen an der Unterseite sowie ein ausziehbarer Griff kurze Transportwege auf ebenem Gelände erleichtern.

Nun zu den technischen Details. Die Powerstation von Oukitel bietet eine hohe Kapazität von 5.120 Wh. Das reicht etwa für rund 96 Stunden Kühlschrank-, 5 Stunden Mikrowellen- oder 4,5 Stunden Klimaanlagen-Betrieb – rein theoretisch – aus. Dabei hat der Energiespeicher eine lange Lebensdauer von rund 6.500 Ladezyklen und ist somit auch längerfristig einsetzbar. Der Hersteller spricht von rund 20 Jahren, wenn man pro Woche mit sechs Zyklen rechnet.

Die Ausgangsleistung beträgt dabei bis zu 2.200 Watt. Aufgeladen ist der Oukitel P5000 Energiespeicher via Steckdose dank Schnellladefunktion in unter zwei Stunden. Lädst du die Powerstation hingegen über ein Solarpanel auf, geht das mit einer maximalen Eingangsleistung von 1.000 Watt. Im bestmöglichen Fall bei direkter Sonneneinstrahlung ist so eine vollständige Aufladung in 5,5 Stunden möglich. Das ist ein Top-Wert. Für die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte sowie die Aufladung der Oukitel P5000 verfügt der Energiespeicher zudem über insgesamt 15 Anschlüsse. Darunter je ein 12V- und ein 24V-Port, mehrere USB-Steckplätze sowie fünf 16A-Anschlüsse.

Riesiger Preissturz: 1.200 Euro Rabatt nur für kurze Zeit

Normalerweise kostet die Oukitel P5000 Powerstation satte 4.199 Euro. Dank eines Rabatts in Höhe von 29 Prozent rutscht der Preis bei Amazon jedoch auf nur noch 2.999 Euro – was einem Preisnachlass von 1.200 Euro entspricht. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur bis zum 21. Mai, du solltest dich also schnell entscheiden. Für die Lieferung des 50 Kilogramm schweren Kolosses fallen keine weiteren Kosten an.

Übrigens: Aktuell hast du über die Facebook-Page von Oukitel die Chance, eine Oukitel P5000 Powerstation plus Solarpanel und weitere Gewinne abzustauben. Alles relevanten Infos und Bedingungen findest du bei Facebook.