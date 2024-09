Endlich ist es so weit: Das neue iPhone 16 (Pro) ist erhältlich - das musst du wissen

Heute ist der Tag gekommen: Das neue iPhone 16 (Pro) ist ab sofort offiziell verfügbar. In diesem Artikel erhältst du eine Übersicht über die Preise der Modelle und bekommst Tipps zu attraktiven Deals in Kombination mit Tarifen. Zudem verraten wir dir, wo und zu welchen Preisen du die Apple Watch 10 und die AirPods Max 2 erwerben kannst. Lass uns direkt loslegen!

So kommst du an das iPhone 16 (Plus)

Zum Bestellen der neuen iPhones kannst du neben dem Apple Store auf die üblichen Verdächtigen, wie Amazon oder MediaMarkt, zurückgreifen. Egal für welchen Händler du dich entscheidest, der Preis bleibt dabei immer gleich. Was die Kosten für das iPhone 16 angeht, bietet Apple hier dieselben Einstiegspreise wie letztes Jahr beim iPhone 15. Für die Standardversion mit der kleinsten Speichervariante von 128 GB zahlst du 949 Euro. Das iPhone 16 Plus gibts für 1.099 Euro. Erhältlich ist das iPhone 16 in den Farben Schwarz, Weiß, Pink, Grün und Hellblau.

Wenn du das iPhone 16 im Apple Store bestellst, kannst du dein altes iPhone eintauschen und dir so dein neues Gerät günstiger schnappen. Allerdings dürfte der Ansturm auf der Apple-Website gigantisch sein. Der einfachere Weg ist da in der Regel über Amazon oder MediaMarkt. In der Vergangenheit hat sich auch gezeigt, dass Amazon bei der Auslieferung am schnellsten war.

Das Apple iPhone 16 Pro (Max) kaufen

Die Pro-Variante des neuen iPhones kannst du ebenfalls bei den obigen Händlern kaufen. Apple bleibt auch hier seinen Preisen treu. So zahlst du trotz verbessertem Prozessor für 128 GB 1.199 Euro. Während die iPhones von vielen noch als überteuert angesehen wurden, könnte sich dies, vor allem in Anbetracht der Einstiegskosten für die Google-Pixel-9-Serie, in Zukunft ändern. Mit dem iPhone 16 Pro Max hat Apple allerdings einen Ausreißer mit ins Portfolio genommen. Stolze 1.499 Euro kostet das Modell mit 256 GB. Bei Amazon ist es aber bereits nicht mehr verfügbar. Stattdessen haben wir es bei cyberport gefunden. Allerdings ist es hier erst ab dem 24. Oktober erhältlich. Das Pro Max Modell gibt es dabei in den Farben Space Black, White, Grey und Rose.

Wenn du das iPhone 16 (Pro) zusammen mit einem Tarif bestellst, lässt sich meist einiges sparen. Aber nicht in allen Shops sind die neuen Handys direkt lieferbar. Bei sparhandy.de allerdings schon. Und hier gibt es einige spannende Deals zu entdecken. So bekommst du etwa das iPhone 16 mit 280-GB-Tarif für einmalig 9,95 Euro (+ 39,99 Euro Anschlussgebühr) und monatlich 54,99 Euro. Ein 200-Euro-Wechselbonus macht das Angebot nochmal besser.

Das Pro-Modell holst du dir hier mit einem ähnlichen Tarif für einmalig 299,95 Euro (+ 39,99 Euro Anschlussgebühr) und 59,99 Euro pro Monat. Auch hier versüßt dir ein 200-Euro-Wechselbonus den Deal zusätzlich. Es gibt hier aber auch andere Tarifkombis und entsprechende Angebote zum Plus- und Pro Max-Modell.

Zubehör gefällig? Die Apple Watch Series 10

Zeitgleich mit dem iPhone hat der Hersteller auch die Apple Watch Series 10 vorgestellt. Sie gibt es mit einem Aluminium- oder Edelstahlgehäuse. Bereits im vergangenen Jahr hat Apple hier nicht an der Preisschraube gedreht und so ist es auch 2024.

Die neue Smartwatch gibt es weiterhin zum Startpreis ab 449 Euro. Zum Vergleich: Die Apple Watch Series 9 kostet laut Preisvergleich derzeit mindestens 375,19 Euro mit Aluminium-Gehäuse. Brauchst du hingegen nicht unbedingt das Neueste vom Neuesten, lässt sich beim Vorgängermodell aber einiges sparen.

Apple AirPods Max 2, AirPods 4 und AirPods Pro 2

Kein iPhone ohne neue AirPods. Deshalb hat Apple gleich drei neue Modelle vorgestellt. Die AirPods Max 2 kannst du jetzt für 579 Euro bestellen. Geliefert wird dann … richtig: ab sofort. Die AirPods der 4. Generation gibt es für 149 Euro. Mit ANC verlangt Apple 199 Euro.

Möchtest du noch mehr über das iPhone 16 und seine Features erfahren? Dann lies doch hier, was das neue iPhone so drauf hat.