Endlich billiger: Luxus Kaffeevollautomat zum Tiefstpreis

Im Rahmen der Angebote der Woche bei Otto ist der De’Longhi Kaffeevollautomat Eletta Plus (ECAM 44.628.S) endlich ordentlich im Preis gefallen. Bis zum 10. Mai zahlst du für die hochwertige Kaffeemaschine dank eines Rabatts von 48 Prozent nur noch 449 Euro (plus 2,95 Euro Versandkosten) – das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät. Was dir dabei alles geboten wird, erfährst du hier.

Kaffee, Cappuccino & vieles mehr: Das bietet dir der Kaffeevollautomat

Auf den ersten Blick macht der De’Longhi Kaffeevollautomat Eletta Plus mit seinem schicken Design in Silber und Schwarz sowie dem LCD-Display direkt optisch einiges her und passt wohl in so ziemlich jede Küche. Viel wichtiger ist aber natürlich die Technik – und auch hier weiß die Maschine zu überzeugen. Über den 250 g Bohnenbehälter oder das Extrafach für gemahlenen Kaffee zauberst du dir per Knopfdruck diverse leckere Heißgetränke. Frische Kaffeebohnen mahlst du dabei über das leise Kegelmahlwerk mit 13 Stufen. Du mahlst dir den Kaffee also wirklich so stark, wie du es magst. Im Lieferumfang sind übrigens direkt zwei Pakete Kimbo Kaffeebohnen enthalten. Dank der professionellen Milchaufschäumdüse kannst du ebenso tolle Kaffee-Spezialitäten wie Cappuccino oder Latte macchiato zubereiten. Die Long-Coffee-Funktion liefert dir hingegen einen größeren Kaffee – damit du am Morgen direkt durchstarten kannst.

Wer nicht alleine lebt oder gerne mehr als eine Tasse Kaffe trinkt, kann ebenfalls bedenkenlos zu dieser Kaffeemaschine greifen. Der Kaffeevollautomat verfügt nämlich über einen frontal herausnehmbaren 1,9 Liter großen Wassertank. Dieser liefert ausreichend Wasser für mehrere Tassen Kaffee. Über eine Direktwahltaste kannst du so auch direkt zwei Tassen auf einmal brühen. Das Gerät ist übrigens höhenverstellbar. Dadurch passen bis zu 14,2 cm hohe Gläser und Tassen hinein. Besonders cool: Die Tassenabstellfläche ist beheizbar, wodurch dein Kaffee nicht kalt wird, wenn du ihn stehen lässt.

Du kommst mit dem Kaffeevollautomat Eletta Plus für 449 Euro also super simpel und schnell an leckeren Kaffee. Doch wie sieht es bei der Reinigung aus? Diese könnte zum Glück ebenfalls nicht leichter sein. Die Maschine verfügt über automatische Pflegeprogramme, etwa zur Entkalkung. Darüber hinaus kannst du die Brühgruppe im Handumdrehen zur einfachen Reinigung herausnehmen.

Preis-Check: So gut ist das Angebot wirklich

Über 400 Euro für eine Kaffeemaschine wirkt zunächst vielleicht recht viel, doch die Vollautomaten von De’Longhi gehören wirklich zu den absoluten Top-Geräten auf dem Markt. Die zahlreichen Funktionen, die hohe Qualität und das tolle Design können sich absolut sehen lassen. Nicht umsonst ist der Kaffeevollautomat Eletta Plus mit einem UVP von 865 Euro versehen. Bei Otto sparst du bis zum 10. Mai satte 48 Prozent und zahlst nur noch 449 Euro, plus 2,95 Euro Versandkosten. Auch ein Blick auf die Konkurrenz im Netz zeigt, wie gut dieser Deal ist. Zuvor gab’s die Maschine nämlich noch nie günstiger und auch sonst wird der Angebotspreis bei Otto von keinem anderen Anbieter geschlagen.

→ De’Longhi Kaffeevollautomat Eletta Plus für 449 Euro