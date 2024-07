Endlich bezahlbar: Dyson-Sauger zum besten Preis aller Zeiten

Die Haare zu trocknen und zu stylen, kann ganz schön Zeit rauben. Und am Ende sieht es dann oft doch nicht so aus, wie man eigentlich wollte. Mit dem Dyson Airwrap erledigt man Föhnen und Stylen in einem Schritt und das Ergebnis soll ebenfalls überzeugen. Bei MediaMarkt gibt's ihn nun günstig.